今后几个月汽油价格还会继续上涨

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4月1日加拿大联邦政府在占加拿大人口一半的四个省份开始实施碳排放税后，安大略省、马尼托巴省、萨斯喀彻温省和新布伦瑞克省的汽油价格立马上升了4、5分加币；而早就实施了省内碳排放税的不列颠哥伦比亚省一些加油站的汽油价格更是上升到每立升超过1.6加元的高水平。

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一些市场专家们警告说，今后几个月加拿大汽油零售价格会继续上升，不过原因不是因为碳排放税。

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这些汽油能源市场分析师们预测说，加拿大的汽油价格会继续走高，每立升汽油价格到夏天时会再上涨10到15分加币。造成汽油价格上升的原因是美国对伊朗和委内瑞拉的经济制裁导致世界石油市场价格上升、国际海洋组织要世界各国航运轮船改用低硫柴油的限令导致对柴油需求的增加、夏季旅游季节推高对汽油的需求、和炼油厂需要停产整修以开始生产夏季汽油等因素。

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专家们的分析是，汽油价格的上升会让加拿大消费者的钱包缩水，而柴油价格的上升会让依靠货柜车长途运输的加拿大众多消费品的价格上升、进而增加通货膨胀的压力。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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