CBC直播加拿大宇航员走出空间站在太空工作的全过程

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加拿大广播公司网站正在直播加拿大宇航员在太空工作。

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星期一早上，加拿大宇航员大卫·圣雅克（David Saint-Jacques）走出空间站，开始他自去年12月进入空间站以来的第一次太空行走。他和美国女宇航员安妮·麦克莱恩（Anne McClain）互相配合，从美国东部时间早上8点开始走出太空站，为太空臂更换动力装置。

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空间站使用的机器人太空臂是由加拿大制造的，因此也称作加拿大臂Canadarm。现在使用的是2号太空臂。加拿大广播公司直播了整个过程。

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根据美国航空航天局一份简报的介绍，此次太空行走是一项增加的新任务，就是为机械臂安装新的电缆，以便今后不需要宇航员走出太空站， 就能完成对空间站的维修。

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美国航空航天局表示，这是改善国际空间站电力系统的全部计划的内容之一，预计需要6个半小时。

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美国女宇航员麦克莱恩本来按计划是要在3月下旬和克里斯蒂娜·科赫（Christina Koch）一起，开创首次女性宇航员团队的太空行走。但后来由于担心太空服的安全而改变了人员组成。改由男同事尼克·黑格（Nick Hague）与科赫一起走出太空站，完成安装新锂离子电池，改善电源的任务。而麦克莱恩则与圣雅克一起完成今天的新任务。

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加拿大宇航员大卫·圣雅克是一名医生，也是工程师和天体物理学家。他是在去年12月初，与美国女宇航员安妮•麦克莱恩和俄罗斯宇航员奥列格·科诺宁科一起升空的。

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加拿大上次参与上次执行太空任务的是宇航员是克里斯·哈德菲尔德（Chris Hadfield）。

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