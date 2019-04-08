魁北克政府新的“宗教标识”禁令引发大规模抗议活动

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期天下午，成千上万的抗议者聚集在蒙特利尔市中心，抗议魁北克政府提交给省议会的21号法案。该法案的主要内容是，禁止公职人员在执行公务期间佩戴明显的宗教标识。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

抗议者们在市中心的地铁站旁广场集合，然后沿大街开始游行。他们高喊的口包括“魁北克不是法国”，“多元化万岁！” 等等。抗议者们边喊口号，边鼓掌欢呼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上，自从魁省执政的未来联盟党在3月底提交此法案以来，就一直有断断续续的反对声音。许多社区和政治团体表示反对该法案，称这将削弱该省的宗教自由。这个星期天的抗议示威活动是从那以来规模最大的一次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

政府尚未公布新法案中到底都列出了哪些宗教标志是被禁止的，但显然包括犹太人的小帽盔、穆斯林的包头巾、锡克人的缠头布等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从300多公里外的魁北克市来参加示威的赛迪埃-阿玛瑞（SaïdEl-Amari）是前年清真寺枪击案的幸存者。他担心这项新法案会再次挑起关于世俗化的辩论。而那肯定会助长反穆斯林的情绪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：“我来这里是为了抗议21号法案，那是一个种族主义和仇视伊斯兰教的法律。我就不明白，为什么只有魁北克一个省提出这样一个法案，你看到多伦多、卡尔加里、温哥华等任何地方有这样的法案了吗？我们没看到，那为什么只有魁北克要这样做呢”？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他认为21号法案中提到的“重视男女平等”，其实就是认为，穆斯林妇女戴的头巾，以及面纱，是女性自卑的象征。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：“我们需要争取的是妇女选择的权利。我们处在一个自由民主的国家，每个人都必须有权利选择自己的穿戴。政府不得强迫穆斯林妇女穿什么或不能穿什么”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

游行队伍中有一位带着两位女儿一起来的母亲。她叫内米亚·若克（Nemia Roque）。她的两个女儿一个8岁，另一个11岁，也都带着包头巾。她说：“这是明显的歧视。他们试图这样做。我们又不干涉别人，只是戴着这个，这是我们的自由。每个人都有宗教自由，每个人的宗教都应受到尊重”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

若克还担心这项法案可能会影响孩子们今后求职时的选择权。因为第21号法案中最有争议的部分，就是禁止公职人员在工作时佩戴宗教标志。这些人包括：检察官、政府律师和法官， 学校的校长和教师， 携带武器的警察、法警、监狱看守，甚至负责野生动物保护工作的官员。所有从事这些工作的人，都不得佩戴宗教标识。但法案中也有一条但书条款，允许豁免在此之前已经在政府部门工作的那些公职人员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

若克认为，这等于剥夺了少数族裔进入公共部门工作的权利。“我们有权利工作，并选择我们想要工作的地方”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

参加抗议的人中也有不是少数族裔的当地居民。家住蒙特利尔的加布里埃尔·英格森（ Gabriel Engson）在游行队伍中挥舞着蒙特利尔市旗。上面的白松代表着原本就住在这里的原住民，四种花则分别代表着早期从欧洲来的创建这个城市的殖民者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他认为21号法案违背魁北克人的“基本权利”，而且针对少数群体。他说现在执政的未来联盟党能上台，主要是得到了居住在全省广大农村地区选民的支持。而那里不像大城市人口呈多样性，有很多少数族裔。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上，随着城市的发展，即使在一些郊区城镇，少数族裔也越来越多。因此一些郊区市镇也反对省长弗朗索瓦·勒戈硬要推出这样一个世俗化法案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但魁北克移民部长解释说，这个世俗化法案的初衷是让那些代表政府工作的人要持宗教中立的立场。他说：“人们可以对21号法案提出不同意见。他们有权利表达自己的看法。这是我们社会的公共辩论，我们需要平静地讨论，不能攻击别人”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada