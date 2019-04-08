蒙特利尔 MUHC 发布麻疹警告

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蒙特利尔麦吉尔大学健康中心（MUHC）周日（4月7日））下午向患者和工作人员发出警告，说上个月底去过医院新院的人有感染麻疹的可能性。

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MUHC 表示，一名带有麻疹病毒的员工在3月23日至3月27日麻疹潜伏期时曾在新医院的 Glen Site 工作。

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麻疹病毒通过空气传播，医院警告在上述阶段去过 Glen Site 的人要注意自己

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的情况。

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麻疹的症状包括发烧、咳嗽、流鼻涕、鼻塞、眼睛呈红色和流眼泪，以及口腔中有微小白点。

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在症状出现后2至4天内，身体上将出现皮疹，一般首先在脸上，然后在身体、胳膊和腿上，持续 3 到 7 天。

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麻疹可引起严重的并发症，如肺炎和脑炎。

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（RCI with CBC）

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