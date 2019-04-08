缺人力：蒙特利尔本周三、四举办工作招聘会

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加通社报道说，这个星期三和星期四 （4月10-11日），在蒙特利尔的大会中心 Palais des congrès de Montréal 将举办第20届 “职业活动” Événement carriers 展会， 这是一个大型的工作招聘会，每年都会举行。

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不过，今年的规模可比去年的要大很多，今年会有超过 250 个公司企业进行现场招聘，提供的就业职位多达8,000个。

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去年招聘会上提供的职位大约有 3000 个。

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劳动力短缺严重

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Événement carrières 的发言人 Éric Boutié 说，目前劳动力短缺，需要人的职位不断增多，展会的规模扩大就证实了这一点。

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他在接受加通社的采访时强调说，魁北克省人口出生率低，婴儿潮一代人大批退休，从而导致各行各业熟练员工的短缺。

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加通社报道说，在星期三和星期四的活动中，来自各个领域的参展者将设有自己的展台，其中酒店、餐馆、健康和社会服务部门、金融部门尤为缺人。

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而且私营企业和公立服务部门都将参加，为人们提供在私立或公立领域工作的机会。

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报道还说，求职者会有很多选择，无论是只上了高中的人，还是有着高等学历，或毕业于专业领域（如工程或信息技术）的人，都能发现能有“用武之地” 的地方。

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请携带履历表

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加通社报道说，预计今年将有大约 10,000 人来 Événement carriers 求职。

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Événement carrières 活动的发言人Éric Boutié 表示，来找工作的人最好带上履历表，因为雇主们会当场询问你的情况，与你进行面谈。

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在 Événement carriers 的现场，还会有一些协助求职的机构，提供写履历服务，帮助前来找工作的人 “更新” 自己的履历，或使履历表看上去更专业。

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偏远地区需要人

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Éric Boutié 接着谈到，现场还会设有一个培训空间，提供转行业培训方面的咨询，大家都知道，现在这个时代，一些行业在逐渐消失，另一些行业则在迅速崛起，培训空间的作用，是争取帮助一些人 “重新定位”，知道自己改行都需要哪些方面的培训和技能。

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另外，虽然这一招聘会是在蒙特利尔市举行，偏远地区的不少急需人手的公司企业也会参加，活动现场将有一个 “地区展厅”，比如一个由 Bas-Saint-Laurent 地区十几家企业组成的“代表团”将参加招聘会，希望能填补空缺的职位。

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魁北克商会 La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 也将参加 Événement carrières，商会表示，希望能吸引新移民到偏远的地区安家、工作。

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加通社报道说，在 Événement carriers 招聘会上，参加者可以当场免费下载应用程序 ECarrieres，这个 App 不仅可以让求职者看到展会上都有哪些参展商，还能让求职者立刻与在现场的雇主进行联系，预约面谈时间。

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（RCI with CP， Radio Canada）

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