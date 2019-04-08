多伦多警方上周给 67 名飙车者开罚单

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上周仅一个星期，安大略省警方就在大多伦多地区 GTA 给 67 名在马路上飙车的人开了罚单。

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加拿大广播公司报道说，过去 7 天里，警方几乎每天都在 GTA “抓” 到近 10 名飙车的人。

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警官 Kerry Schmidt 说，其中有一人时速高达 200 公里，还有一人血液中的酒精含量超标两倍。

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他补充说，这样的速度非常危险，而且不仅仅在高速公路上，有的人还在非高速和乡村地区的公路上飙车。

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Kerry Schmidt 表示，对超速行驶的处罚除了罚款外，还包括暂停驾照 7 天，并可能把汽车拖走 7 天。

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（RCI with CBC）

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