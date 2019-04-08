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维米岭战役102周年，温哥华军校举行纪念活动

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 8 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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星期日，温哥华有约400名军校学员早上来到山景公墓，参加在那举行的纪念仪式。纪念加拿大军队在第一次世界大战中取得维米岭战役的胜利。联邦政府国防部长哈吉特·萨吉安（Harjit Sajjan）出席并在纪念活动上讲话。

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维米岭战役是第一次世界大战中著名战役之一。维米岭位于法国阿拉斯以北的维米镇附近， 是一个具有战略意义的高地， 是德国军队在西线战场防御最牢固的。英国和法国都在1915年进攻维米岭，但都遭遇惨败。法国军队有15万将士阵亡。

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军校学员悼念 Vimy Ridge战役中的阵亡将士 （THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck）

1917年，协约国决定再次进攻维米岭，以加拿大军队为主。此前加军在一战中的的角色并不重要，为了赢得此战的胜利，加军集中了四个师的兵力，并制定了良好的作战方案。先是炮轰了一个星期，加军在4月9日发起冲锋，并在两个小时占领高地。

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此次战役中，德军方面约有2万士兵阵亡，4千余人被俘。加拿大军队则有3,598名军人阵亡，7000多人受伤。阵亡的加拿大军人中，有700多名来自西部地区，也就是现在的不列颠·哥伦比亚省，其余都是来自魁北克省。

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参加维米岭战役的加拿大陆军87师向阵亡战友告别。(Library and Archives Canada)

1922年，法国把维米岭周围100公顷的领土划给加拿大，以感谢加拿大在战役中的贡献和牺牲。那里建成了墓园和纪念馆。

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