加拿大音乐剧《来自远方》又在英国荣获多项戏剧奖

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原汁原味的加拿大音乐剧《来自远方》继2017年5月赢得美国最高戏剧奖“托尼奖“之后，现在又荣获英国 “奥利维尔戏剧奖”四个奖项。

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《来自远方》(Come From Away)音乐剧，是基于九一一恐怖袭击时，加拿大纽芬兰省的小镇甘德尔接待几千名迫降飞机旅客的故事创作的。在刚刚结束的2019年英国戏剧评选中，它被评为最佳新音乐剧。还在音效，音乐和编舞方面赢得三项杰出成就奖。

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此剧编舞凯莉·迪瓦恩（Kelly Devine）在获奖感言中说，这个奖项也是颁给甘德尔小镇所有人的。因为他们“毫不费力地向世界展示了善良是多么容易做到的事”。

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该剧已经在世界多个城市演出过。2017年刚推出时先在纽约的百老汇爆红，后来到世界多个城市演出，包括都柏林，伦敦，今年7月还将到澳大利亚的墨尔本演出。该剧今年初在多伦多上演时，原定演出14周，结果想看的观众太多，不得不一再加场，预计要一直演4月底。然后开始在北美的巡演。真可谓是经久不衰。

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英国的“劳伦斯·奥利维尔戏剧奖”在国际上与纽约的“托尼戏剧奖”齐名，是1976年由伦敦戏剧协会创建的。评委会中不仅有音乐、舞蹈、编剧、舞台艺术方面的专家，也有新闻记者和剧院的观众。它从各个方面对在英国演出的戏剧做出评选，所设奖项共12项。包括最佳新剧奖 ，最佳音乐复兴奖， 最佳戏剧公司奖， 最佳演员奖等。

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今年的奖项基本被3个剧目瓜分。最佳音乐复兴奖颁给了斯蒂芬·桑德海姆公司（Stephen Sondheim’s）的剧作《陪伴》。该剧还赢得舞台设计单项奖，来自美国百老汇的女演员帕蒂·鲁庞（Patti LuPone）被授予女配角奖。

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美国话剧《传承》由马修·洛佩兹（Matthew Lopez）导演，讲述的是生活在纽约的年轻男同性恋者面对艾滋病的故事。该剧长达7个小时，还获得最佳导演和最佳灯光奖。此次在大洋彼岸获奖令导演很兴奋，期待今后能在百老汇演出。

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