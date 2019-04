春季冰风暴：魁北克近26万户人家断电，部分地区停课

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二早上,加拿大魁北克省因昨天雨夹雪以及大风,出现了大面积冰雨与冰冻。目前为止,近26万户家庭以及商业机构依然断电。同时,拉瓦尔(Laval)、 Laurentians 以及Lanaudière等地区的教育局决定暂时停课一天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克水电局发言人 Louis-Olivier Batty表示,已经派出了所有的检修人员,分段对停电地区线路进行抢修,希望尽早可以恢复电力供应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他称,造成大面积停电的主要原因是周一的雨夹雪,以及随后的大风天气。昨天晚上9点钟左右,全省停电家庭与商业机构达到了31万。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拉瓦尔地区还开放了两个社区中心,接受遭到冰雨冰冻影响的居民进入使用。不过,据说只有很少民众入住。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

下面是停课的学校局名单:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC蒙特利尔记者Kate McKenna早上发推,由于停电,大部分商家无法营业。拉瓦尔这间Tim Hortons罕见未受影响,门口大排长龙)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

I found the nearest open Tim Hortons 😂 suffice to say the line is long. pic.twitter.com/GrYhQeGoGH

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— Kate McKenna (@katemckenna8) 9 April 2019