春季冰风暴：魁北克近26万户人家断电，部分地区停课

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二早上，加拿大魁北克省因昨天雨夹雪以及大风，出现了大面积冰雨与冰冻。目前为止，近26万户家庭以及商业机构依然断电。同时，拉瓦尔（Laval）、 Laurentians 以及Lanaudière等地区的教育局决定暂时停课一天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克水电局发言人 Louis-Olivier Batty表示，已经派出了所有的检修人员，分段对停电地区线路进行抢修，希望尽早可以恢复电力供应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他称，造成大面积停电的主要原因是周一的雨夹雪，以及随后的大风天气。昨天晚上9点钟左右，全省停电家庭与商业机构达到了31万。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拉瓦尔地区还开放了两个社区中心，接受遭到冰雨冰冻影响的居民进入使用。不过，据说只有很少民众入住。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

下面是停课的学校局名单：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sir Wilfrid Laurier School Board.

School Board. Commission Scolaire des Affluents.

Commission scolaire de Laval (CSDL).

de Laval (CSDL). Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles.

A number of private schools in the area.

（CBC蒙特利尔记者Kate McKenna早上发推，由于停电，大部分商家无法营业。拉瓦尔这间Tim Hortons罕见未受影响，门口大排长龙）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

I found the nearest open Tim Hortons 😂 suffice to say the line is long. pic.twitter.com/GrYhQeGoGH 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Kate McKenna (@katemckenna8) 9 April 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada