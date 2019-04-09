春季冰风暴：魁北克近26万户人家断电，部分地区停课

星期二早上，加拿大魁北克省因昨天雨夹雪以及大风，出现了大面积冰雨与冰冻。目前为止，近26万户家庭以及商业机构依然断电。同时，拉瓦尔（Laval）、 Laurentians 以及Lanaudière等地区的教育局决定暂时停课一天。
魁北克水电局发言人 Louis-Olivier Batty表示，已经派出了所有的检修人员，分段对停电地区线路进行抢修，希望尽早可以恢复电力供应。
他称，造成大面积停电的主要原因是周一的雨夹雪，以及随后的大风天气。昨天晚上9点钟左右，全省停电家庭与商业机构达到了31万。
拉瓦尔地区还开放了两个社区中心，接受遭到冰雨冰冻影响的居民进入使用。不过，据说只有很少民众入住。
下面是停课的学校局名单：
- Sir WilfridLaurier School Board.
- Commission ScolairedesAffluents.
- Commission scolaire de Laval (CSDL).
- Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles.
- A number of private schools in the area.
（CBC蒙特利尔记者Kate McKenna早上发推，由于停电，大部分商家无法营业。拉瓦尔这间Tim Hortons罕见未受影响，门口大排长龙）
I found the nearest open Tim Hortons 😂 suffice to say the line is long. pic.twitter.com/GrYhQeGoGH加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
— Kate McKenna (@katemckenna8) 9 April 2019加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
发表评论