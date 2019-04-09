散播仇恨与暴力：脸书取缔戈尔迪及六个危险极右组织账号

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加拿大极右人士菲斯·戈尔迪，凯文·古德罗，以及加拿大鼓吹种族主义的多个机构被脸书取缔。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一，社交媒体巨头脸书（Facebook）宣布，取缔了加拿大安大略省极右政治评论人士菲斯·戈尔迪（Faith Goldy），白人至上十字军凯文·古德罗（Kevin Goudreau），及其他多个极端组织的账号。

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声明中，脸书表示，他们一直以社区“危险个人与机构”标准来检测脸书账号，禁止极端主义内容以及有组织散布仇恨的人使用他们的平台。

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“危险个人与机构”

戈尔迪的言论被视为极右、白人至上。2017年，她因为参与后纳粹播客节目，甚至被加拿大右翼Rebel媒体除名。而她也在去年参加了多伦多市长选举，并受到极右势力追捧。

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脸书称，散播仇恨、攻击、以及呼吁排斥某特定族裔的个人与机构，脸书都不会向他们提供平台。

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而星期一，他们宣布取缔的账号正是违反了上述“危险个人与机构”政策。

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除了上述提到的个人，这次遭脸书取缔的危险组织还包括Canadian Nationalist Front，Aryan Strikeforce, Wolves of Odin，以及Soldiers of Odin等。

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这些账号的内容目前已经被移除。

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脸书：认定危险个人与机构的工作还在继续

脸书此前曾透露，正与全球多个学术以及组织合作，确定哪些账号是属于宣传仇恨？

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对于脸书的行动，戈尔迪在她的另一个社交媒体推特（Twitter）上发出回应，称“我们的敌人虚弱而恐惧，他们忘记了许多革命在社交媒体存在之前就已经开始了”。

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上个星期，民宿分享网站爱彼迎（Airbnb）也禁止戈尔迪使用他们的服务。

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CBC与推特联系，询问是否会采取与脸书相似的行动。推特回应说，无可奉告。

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独立记者巴什尔·穆罕默德（Bashir Mohamed）居住在埃德蒙顿，曾撰写多篇文章介绍加拿大的白人至上与三K党活动。他对于脸书的这一措施表示称赞，但也表示，社交媒体早就应该这么做了。

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巴什尔称，人们都以为戈尔迪是在2017年极右在夏洛特威尔（Charlottesville）的行动之后，才成为白人至上主义者的。但实际上，她的白人至上言论早在2015年就已经出现了，听着就像是要灭绝非白人。

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加拿大内务部长古德（Karina Gould）也对脸书的决定表示欢迎，并希望其他社交媒体采取同样的措施。她说，加拿大社会不允许如此分裂社会的表述。

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不过，新民主党议员库兰（Nathan Cullen）却表示，脸书这次的行动是个进步，但是，行动没有保持一致，更像是一次性地针对特别的散播仇恨的个人与机构。

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他希望加拿大针对社交媒体的要求更加规范。他说，由于没有确定的规范，变成了社交媒体的自我调整，变成了由脸书和谷歌这样的社交大鳄来做决定。

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而加拿大反仇恨联盟把脸书周一行动清除的账号称为“冰山一角”，并表示，发表更糟糕言论的账号依然在脸书上活跃。他们给出的例子是加拿大“黄马甲，Yellow Vest”的脸书页面，上面有大量白人至上种族主义言论，以及死亡威胁。

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脸书对此的回应是，他们清理危险、仇恨、极端个人以及机构账户的行动还在继续。

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加拿大政府：增加对极右激进组织的研究

而在传播极端仇视言论方面，包括脸书在内的大型社交媒体因监管不利而受到批评。比如，上个月新西兰发生的白人至上者袭击清真寺，导致50人死亡的事件中，恐怖分子使用了脸书直播，以造成更多恐慌。

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英国政府在周一宣布，对没有阻止仇恨恐怖宣传、以及虐童等传播的网络公司，将会进行罚款或予以取缔。根据这项规定，政府会任命新的监管机构，以阻止网络出现报复性色情图片，仇恨犯罪，骚扰，贩卖违禁物品，以及有害行为，如网络霸凌、散布假新闻等。

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而加拿大政府最近宣布了一项特别拨款，将投入近36.7万元，对在加拿大的极右个人以及机构进行研究，希望能够对他们的信仰、动机、和行动方式有更深的认识。

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而一些国土安全专家指出，加拿大目前打击恐怖主义行动中，并没有把极右激进组织列入监察范围。从最近在新西兰以及此前在魁北克城发生的针对穆斯林社区的袭击事件看，极右激进组织有“意识形态动机，有武器，并会在必要时采取暴力手段”，这对社会安全有很大的潜在威胁。

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