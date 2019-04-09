Sunwin航空公司被罚款60万， 还要向乘客作出赔偿

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加拿大运输局（CTA）星期一作出裁决， 要求太阳翼（Sunwing）航空公司向去年春天被延误的乘客作出赔偿，并缴交罚款69.45万加元。

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去年4月14日至18日期间，加东地区经历了恶劣的冰暴天气。太阳翼公司有90个航班的乘客遇到一系列问题，包括被迫转机，滞留在跑道上，行李丢失等。

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运输局周一发布的裁决认为，冰暴天气造成工作人员短缺，是引发混乱的客观原因，但该公司对这种紧急情况的处理也有问题，“加剧了乘客遇到的困难”， 包括没有及时与乘客沟通，没有遵守乘客登机后等待起飞时间不能超过90分钟的规定，事件发生后也没有向航班延误的乘客做出适当补偿。例如一架从牙买加飞抵多伦多的航班，降落后在停机坪上超过五个小时。工作人员没有向乘客提供食物，只提供了些饮料。

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裁决中还提到，运输局是在收到570多起投诉后，对此展开调查的。裁决要求该航空公司必须制定应急计划，以确保能在今后遇到反常情况时可以更好地应对。

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加拿大运输局首席执行官斯考特·斯特赖内尔（Scott Streiner）在一份声明中说：“飞机乘客在旅行遇阻或中断时有权追索赔偿。即使问题源于恶劣天气等事件，所有乘客都享有最低标准的待遇”。

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在周一的裁决之后，太阳翼航空公司做出了道歉。发言人杰奎琳·格罗斯曼（Jacqueline Grossman）说：“我们向去年4月受到冰暴影响的客户表示诚挚的歉意，并将改进服务和加强沟通”。

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她说，去年发生混乱的原因有两个：一是冰暴天气， 二是承担行李业务的公司很多人没有上班。该公司说现在已经改变了地面处理程序，加强了领导力量，同时添置了新的行李处理系统。

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