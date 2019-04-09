能源行业正面临最高失业风险，好消息是跨山输油管有望获准开工

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加拿大石油工业劳动力市场信息中心（PetroLMI）周一发布的新报告称，2019年加拿大石油和天然气行业的就业岗位将减少1.2万多个。加上与之相关的行业，所需劳动力将减少17万3300人。

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加拿大石油工业劳动力市场信息中心是加拿大能源与安全局下属机构。该机构说，虽然今年劳动力缩减的数字比2014年时有所减慢，那一年有22万多人离开石油天然气行业。随后的2015年和2016年仍然急剧萎缩， 到前两年才稍微平稳一些。但若考虑到连续几年的萎缩，实际上石油天然气行业失业的比例并不比原来低。

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PetroLMI在其报告中指出，由于原油价格低，资本支出下降以及市场的不确定性等因素，石油和天然气行业的工人将在2019年面临最高的失业风险。

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若从分省的情况来看，阿尔伯塔省预计将失去最多的就业岗位，预计今年将减少9,600人。

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去年失业的一位钻井工人找不到工作，选择了回学校读书，学习有关太阳能的技术，期望毕业后能在替代能源领域找到一份工作。

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他很留恋前几年在油田工作时的感觉。他说：“我原来在油田工作。几年前繁荣的时期， 每天的工资500多加元，年薪少说也得15万。可现在再也不敢想了”。

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31岁的他现在拿着贷款在学校上学。他还安慰自己说：“气候变化确实在发生，我们不能无视它，应该参与到改变之中，找到解决的办法”。

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记者问他是否有信心在毕业后能很快找到相关的工作。 他说：“起毕业后还是觉得有点可怕，因为真不知是否能很快找到工作。但现在我还能有什么其他选择吗？只能先积累一些工作潜力”。

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他的担心不无道理，因为阿尔伯塔的石油工业面临着一系列的难题。前几年的主要问题是生产的石油运不出去。因为计划要建的新输油管遭到环保组织和原住民保留地的抵制而胎死腹中。最后实在没办法，只能沿原来建成的输油管线旁再加一条管道。即使这个扩建工程也已拖了多年。

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PetroLMI副总裁卡罗尔·豪斯（Carol Howes）表示，“在增加出口能力之前，加拿大石油和天然气行业的就业前景将继续受到影响”。

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跨山输油管似乎开工有望

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但昨天似乎有一个好消息。阿尔伯塔省执政的新民主党总理雷切尔·诺特利（Rachel Notley）透露，通往西海岸的跨山输油管道有望在5月底之前获渥太华批准。

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诺特利周一在埃德蒙顿参加竞选活动时，对来自石油行业的工人们说：“我们已很接近成功，管道有希望很快就能开始建设。事实上，我们预计会在下个月底获得联邦政府的批准”。

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加拿大国家能源委员会是在2月22日批准跨山输油管扩建项目的，联邦政府有90天的时间做出最后决定。

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联邦政府自然资源部长阿马尔基特·索伊（Amarjeet Sohi）的办公室还没有对此表态。但上个月部长说正在与沿途受影响的原住民社区协商，可能在夏季做出最终决定。

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诺特利说， 据她所知，联邦政府在磋商过程中进展顺利。因为现在的民意支持管道的扩建，“而国家能源委员会的建议也很详细，几乎解决了所有问题：诸如加拿大石油行业的地位以及油砂提炼的温室气体排放指标等等。 而这些以前都是人们反对扩建输油管的理由。“我们也得到了越来越多的原住民群体的支持，西部的BC省现在已愿意就此达成协议”。

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诺特利说，新的民意调查显示，现在大约有七分之一的加拿大人支持这个项目，因为他们知道这将有助于就业和维护经济繁荣。

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阿尔伯塔省还有一个星期就要举行省选了， 现在正是竞选最激烈的时候。在上周四的各参选党领辩论时，联合保守党领袖杰森·肯尼抨击诺特利，接受联邦政府的新碳税政策是愚蠢的，等于把阿尔伯塔省石油工业的产生的财富与联邦自由党政府分享。而阿尔伯塔省得到的却是联邦政府阻碍阿尔伯塔省的油田开采，禁止油轮在BC省北部的港口靠岸。

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诺特利说她将星期二要通过视频参加参议院交通委员会的会议，讨论议会有关禁止油轮靠岸的C-48号法案。她说：“48号法案等于是对阿尔伯塔省经济的打击，它应该被否决。我会尽最大努力促进此事”。

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诺特利保证说，如果她的政党在4月16日省选中再次当选，她将为发展阿尔伯塔省的能源产业继续努力。

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