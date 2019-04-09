加美边境客栈老板被控21项罪名：协助偷渡者进入加拿大

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在加拿大西部不列颠哥伦比亚省（BC）与美国边境线上的美国境内一侧，有一个小镇Blaine。镇上的偷渡者客栈（Smuggler’s Inn）距离边境线也就几步之遥。

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日前，客栈老板Robert Joseph Boulé在加拿大被捕。之后，警方对他提出21项指控。根据加拿大移民法，他被指控调度、协助、教唆7人非法进入加拿大。

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Boulé依然被关押在加拿大的看守所，没有获得保释。

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Boulé经营的偷渡者客栈在当地颇有名气，因为它接待来自世界各地的游客。而Boulé曾在媒体承认，这些客人忽然失踪了，可能进入了加拿大。

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他还对记者说，有的人戴着夜视眼镜，趁着夜色会进入加拿大一侧。

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（一起来看看CBC对偷渡者客栈的报道：）

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