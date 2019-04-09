卑诗动物保护协会收养了一只藏在集装箱里漂洋过海来自中国的花猫

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不列颠·哥伦比亚省前两天从中国来的集装箱里发现了一位偷渡客，但它不是人，而是一只猫。

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这是一只橙色的雌性花猫，查看集装箱的装运记录大概得知，它大概在一个月前钻进了深圳的集装箱中。然后接下来的几个星期经历了一次预料之外的旅行-随货轮在海上花了一个月的时间，来到加拿大。

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集装箱在温哥华卸下之后， 又被卡车运到圣乔治城。直到人们打开集装箱卸货时才发现它。

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当它被发现时，已经瘦骨嶙峋，这只大约6岁的花纹猫体重只有1.5公斤。看护人怀疑这只猫之所以没有死，可能是靠舔集装箱内壁上的冷凝水才幸存活下来。

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这只猫被动物保护组织收留后，已经请猫科兽医做了紧急处理，包括针对长期饥饿采取的补救措施，并将其隔离，以接受狂犬病疫苗和牙科护理。只有在确保它没有传染病之后， 才能给它自由。

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收养它的省动物保护委员会北卡里布（North Cariboo）区分部现在正在向社会呼吁捐款，以便照顾这只漂洋过海从中国来的猫咪。动物保护协会预计照顾这只猫至少需要3千加元。

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