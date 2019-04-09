BC省的土地拥有者透明法案是否能有效打击逃税和洗钱？

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BC省政府上个星期提交了一项“土地拥有者透明法”草案。该法案如果通过，以公司和信托基金等名义在该省买房的人的身份将被公开，BC省将建立加拿大全国第一个房地产业主公共登记册。

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BC省司法部长大卫.伊比（David Eby）在接受CBC采访时介绍说，透明国际加拿大分部曾对温哥华最贵的一百处房产做过一番调查。调查者发现，这些顶级豪宅当中有差不多一半你不知道房主到底是谁。它们或是属于某个海外信托基金，或是属于国外的公司。伊比说，目前BC省并没有任何法律要求房主公开身份。所以我们就能看到学生，家庭主妇和编号公司（即公司名字是几个数字）拥有豪宅。你会发现这些编号公司的老总都是律师，而关于真正业主的信息，由于受到律师/客户保密特权的保护，他是可以不­告诉你的。

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温哥华律师杜海默（Christine Duhaime）的专业领域是金融犯罪。她很赞成BC省提出的新法案。她说，如果她为一家中国银行打追回资产的官司，在目前的法律规定下就困难重重。她以前经手过这样的案子。她和同事找到了被中国通缉的涉案人，怀疑他们在温哥华拥有多处房产。但是一查，却发现房主是一个信托基金。如果基金背后的真正主人不曝光，追回资产的努力到这里很难继续下去了。

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BC省财政部长詹姆斯（Carole James）说，土地拥有者透明法案是省政府住房战略的一部分，目的是堵上房地产所有权上的漏洞，打击炒房、逃税和洗钱行为。在提交该法案的同时，省政府也建议修改企业法，要求私营企业掌握准确的、及时更新的股东信息。

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杜海默说，BC省也是全世界有名的“资金库”。很多人喜欢到这里来开公司，就是因为我们不要求公司透露股东身份。

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房主信息不透明和洗钱、逃税等问题联系在一起

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省司法部长伊比在采访中介绍说，根据加拿大皇家骑警对豪宅集中的温哥华西区房地产的调查，这里的房地产交易一年就有大约十亿加元涉嫌属于犯罪收益，例如毒品交易和逃税。亚洲和墨西哥等地的有组织犯罪集团也把BC省，尤其是把大温当成它们的洗钱中心。成捆成箱的现金被带到这里，进入赌场，房地产市场，车行……。伊比感叹说，犯罪分子很有创造力和想象力，他们甚至想到利用渔业许可证和捕鱼限额。打击洗钱就像打地鼠游戏，这边打下去那边又冒出来了。

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温哥华洗钱模式与中国外汇管制

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伊比说，温哥华洗钱模式的形成有其“地缘政治因素”。中国有严格的外汇管制规定，中国人每年汇到国外的金额不能超过5万美元。而BC省和中国及中国侨民有非常密切的联系。那些富有的中国人来到BC省，需要把钱带出来。这个需求使地下钱庄等服务应运而生。

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他还表示，现在已经有许多证据显示，大温的豪车销售和房地产市场，尤其是高端房地产的价格，和此地成为国际洗钱中心有很大的关系。

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在大温地区，有些人住在百万豪宅里，家庭收入却极低，造成某些高档住宅区的平均收入水平接近贫困线的奇观。伊比说，新法案将有助于调查背后的真实情况。但是要彻底解决这个问题，还需要联邦政府的协助，甚至需要修改刑法中的相关条款。

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（RCI with CP, Dirk Meissner, CBC News, The Current）

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