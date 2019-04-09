当年月租85加元，现售价73万：美国著名作家海明威在多伦多住过的公寓现挂牌出售

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1923年10月，尚未成名的海明威和妻子在多伦多市中心区租下了一栋公寓，他们的第一个儿子就在那里出生。这栋位于Barthurst街的公寓有两个卧室，当时月租85加元。现在，它以73万加元的价格挂牌出售。

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在那以前，海明威已经开始为《多伦多星报》工作，曾在巴黎担任该报驻外记者，并在1920年第一次来到多伦多短暂居住。但是他并不喜欢这个城市。多伦多文化遗产项目负责人温莱特（Kaitlin Wainwright）在接受加通社（CP）采访时说，那个年代的多伦多确实也不是今天的大都市。

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作为著名小说家的海明威以语言简洁著称。但是温莱特说，他给《多伦多星报》写的稿子却相当冗长。这也许是因为他还没有找到自己的风格。但更大的可能是，当时星报付给他的稿费还不到一分钱一个字。

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海明威在租约到期以前就搬走了。但这并不妨碍经手出售的房地产经纪告诉未来的买主，他或她将有机会拥有“102平米的文学史”。

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（RCI with CP）

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