加拿大政府批准将一名牧师引渡给苏格兰：面临多项性骚扰指控

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加拿大政府在3月22日批准了苏格兰的引渡申请。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

苏格兰警方对居住在加拿大中部萨斯喀彻温里贾纳的一名牧师提出指控，控告他多项性骚扰以及人身伤害，并要求加拿大将其引渡给苏格兰。

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这名叫做Robert MacKenzie的牧师被控，上世纪五零年代到八零年代于苏格兰一间寄宿学校工作时，性骚扰他人。

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星期二，里贾纳教区主教Donald Bolen就此发表声明指出，一年前，教会了解到了苏格兰方面对Robert MacKenzie提出的刑事指控。当时，Robert MacKenzie已经84岁。此后，他被教会免职，并要求其从居住的教堂搬进养老院，行动自由也受到了限制。

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主教Bolen在声明中称，MacKenzie在里贾纳教区任职期间，没有遭到指控。

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Bolen还表示：“虽然我们理解并尊重法律的无罪推论，但在每一起涉嫌虐待的案件中，我们的主要职责是保护和照顾受害者。”

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