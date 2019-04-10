这也犯法：纽芬兰省23岁女子因嫉妒做错事被判刑

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

纽芬兰和拉布拉多省法院的法官判处一名23岁的女子90天徒刑， 原因是她把前男友新女伴X女士的裸照发到了社交媒体上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

作出此项判决的是法官韦恩·戈尔曼（Wayne Gorman）。他在判决书中写道，被指控的女子菲利西亚·博登（Felicia Borden）的犯罪性质是严重的，因此他没有选择轻判，唯一可以从轻发落的方法是让她只在周末服刑。但要有两年行为限制，包括不得联系X女士。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

被判刑的女子来自Corner Brook地区，她的前男友与她分手后，又交到了新的女朋友X女士，这使她妒火中烧，想出了羞辱她的办法，设法拍到了该女子的裸体和从事性活动的照片，并发送到了网上。当时是2017年12月。而这些不雅照片还恰巧被X女士十几岁的女儿看到。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

博登的律师在辩护时曾要求法官给予其附加一定条件的免除刑事罪，而检控方则要求判处其3至5个月的监禁。法官认为，这不是一个简单的错误，她是要故意羞辱X女士，而且使用了非常不道德的方式。如果判她无罪，则有违公共利益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该女子在得知判决结果后懊悔地说，现在她知道了公布别人的亲热照片也是犯罪行为，而做出这样的事是她此生所犯的最大错误。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada