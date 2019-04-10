IMF预测全球经济减速、不看好加拿大

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国际货币基金组织IMF星期二发表报告，预测2019年全球经济会由于贸易冲突的加剧而减速，并下调了对美国、欧盟、加拿大等国经济发展速度的预测。

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国际货币基金组织把对今年全球经济发展速度的预测从1月份时的3.5%下调到3.3%。如果成为现实，这将是十年来最低的经济发展速度。

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自2009年以来只有2016年全球经济发展速度是3.3%。相比之下，2018年世界经济发展速度是3.6%。

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国际货币基金组织的预测是，美国的经济发展在2019年会是2.3%，明显低于2018年2.9%的经济发展速度。

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国际货币基金组织还下调了对加拿大经济发展速度的预测。今年一月份时IMF预测加拿大经济在2019年会有1.9%的发展速度，但现在预测2019年加拿大经济只会有1.5%的增长。

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RCI with Associated Press、CBC News

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