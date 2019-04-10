自由党预算法案加入限制难民条款

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加拿大联邦自由党政府在其2019年预算法案中加入的一个有关难民的法规条款引起难民维权人士和移民律师的严重不满，认为这会对来加拿大申请难民人士的权益带来破坏性的后果。

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限制难民条款

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特鲁多政府加入长达393页综合预算案中的这一难民条款规定，在加拿大提出申请难民之前如果已经在包括美国在内的一些国家提出过难民申请，则这些人将不具有在加拿大申请难民的资格；他们也自动失去向移民仲裁委员会或者移民法庭提出上诉的权利；虽然这些人不会立即被遣送回其原籍国，但加拿大移民和难民当局会对其遣返问题进行风险评估以决定是否可以开始遣返程序。

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特鲁多政府负责处理非法越境进入加拿大申请难民问题的部长Bill Blair表示，过去几个月联邦政府有关部门在努力制定法规措施，以大幅度减少用越过美国和加拿大的边界这种非常规渠道进入加拿大申请难民者的数量，特别是有针对性地解决难民申请者在多个国家申请难民的问题。

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这一限制超过一次提出难民申请人士的法规条款背后的逻辑是，美国等许多国家与加拿大有同样或是类似的难民审批标准和程序，如果提出的难民申请被这些国家拒绝，则加拿大的难民审批系统也会得出同样的拒绝结论。

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措手不及

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自由党推出的这一限制非常规渠道难民申请者的法规似乎让难民权益保护组织和移民律师感到出乎意料和措手不及，他们说这一新法规会让本来就处于弱势地位的难民申请者失去人权方面的保护。

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加拿大移民律师协会的负责人Maureen Silcoff指出，联邦政府的这一法规条款严重破坏了难民审批程序的质量；而且自由党政府把这一改变现行难民审批程序的法规条款塞进综合预算法案不符合民主原则，难民法规与预算案没有关系，是应该在议会通过公开质询和辩论讨论通过的法案。

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不同声音

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加拿大联邦议会反对党之一的新民主党移民难民事务发言人Jenny Kwan指出，联邦政府总理特鲁多总爱标榜自由党政府要用阳光政治取代黑箱政治，但做起来却还是黑箱政治那一套，把本来应该作为独立法案推出的新难民法规塞进不相干的预算法案。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党移民事务发言人Michelle Rempel 则认为，特鲁多政府推出的上述难民法规条款等于是承认过去几年其难民政策的失败导致加拿大边界一片混乱。

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加拿大难民理事会执行主任Janet Dench认为，自由党政府推出的限制非常规渠道难民申请者的法规条款会受到法庭挑战，不少移民律师已经在分析联邦政府上述限制难民新法规的合法性。

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加拿大与美国之间的安全第三国协议规定，来自对方国家的难民申请者将会在边境口岸被拒绝入境，因为加拿大和美国对难民来说都是安全国家，难民申请者应该在其首先抵达的国家提出其难民申请。但一个例外是，如果上述难民申请者已从美国进入了加拿大、则不受上述安全第三国难民协议的限制。

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自2017年美国特朗普政府采取严格措施对付非法移民问题以来，已经有超过4万名外国人利用上述漏洞从美国越境进入加拿大、并向加拿大提出难民申请。

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RCI with Teresa Wright / The Canadian Press、CBC News

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