温尼伯出现男子花样游泳队，队员都是丈夫或父亲

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加拿大是世界上最早开始有花样游泳队的两个国家之一，另一个国家是德国。但近年来它已变成了女性主导的运动，男队很少。而现在加拿大城市温尼伯就出现了该省，也许是加拿大唯一一支男子花样游泳队，且队员都是已婚男士或孩子的父亲。

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温尼伯是曼尼托巴省的省会，那里有一个花样游泳俱乐部。本来只是训练喜欢水中芭蕾的女孩。克雷斯蒂安·高斯林（Christian Gosselin）的两个女儿一个9岁，一个12岁，都在这个俱乐部。

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去年底的某一天，俱乐部提到要在今年5月庆祝成立10周年。高斯林开玩笑说可以组建一支男子花样游泳队，为俱乐部筹款。而从那以后，这个想法就在他脑子里转来转去。他觉得这是一个为俱乐部增加收入的好办法，也可以带动男士们参加这项由女性主导的运动。

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因此他在1月份向俱乐部学员的丈夫和父亲们发了电子邮件。结果有11人表示支持，其中有9个孩子爹和两位丈夫。于是，曼尼托巴省出现了唯一的男子花样游泳队。

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高斯林说：“参加者有不同的理由。有的是愿意为俱乐部筹集资金，有的只是出于兴趣， 还有人只是想知道他们的女儿每天都在做什么”。

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虽然他们设定的最初目标只是1分半钟的水中表演，但训练起来并非易事。不仅因为这是力量与艺术的结合，还要花时间，而成人们总是时间有限。

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高斯林说： “无论是让身体在水中倒立，还是精确掌控每个动作的时间都非常不容易。而且我们每周只练习一个半小时，孩子们每周则要训练3至6次。关于花样游泳有多难的最好比喻是，要求跑400米的人屏住呼吸”。

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孩子们则是他们的粉丝和评论家。每当有人没按时冒出头来，或有人吐水时，他们就会笑翻天。

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现在，妻子们和俱乐部的教练都说他们有很大的进步，可以在5月25日庆祝俱乐部10周年时公开亮相了。

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