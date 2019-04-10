Ameni Ben Ammar来自突尼斯， 支持21号法案(Simon Nakonechny/CBC)

来自穆斯林国家的移民也有人支持魁北克世俗立法

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 10 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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魁北克省议会正在讨论“禁止公务员佩戴宗教标识法案”，再次引发全省乃至加拿大有关宗教自由以及世俗化的讨论。

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上个周末有数千穆斯林在蒙特利尔举行抗议示威，谴责21号法案具有歧视性。那里居住着很多来自北非法语国家的穆斯林移民。

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(Graham Hughes/Canadian Press)

尽管有人强烈反对这项禁令，但也有来自穆斯林国家的人支持这一法案。他们觉得在教会和国家之间应该划清界线。

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阿米尼·本·阿玛尔（Ameni Ben Ammar） 来自突尼斯，已来加拿大6年，现住在蒙特利尔市中心。她对有那么多人参加周日的抗议游行感到失望。她说，那个游行是由一个有争议的伊玛目协会组织的，并不代表全省穆斯林。她甚至问道：“我们并没有给这个协会代表这里所有穆斯林的话语权”？

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阿玛尔说，也有来自穆斯林国家的移民将女子戴头巾视为压迫的象征。她回忆起自己过去的生活经历，一点也不后悔移民加拿大。虽然告别了地中海的生活方式，但对她而言，那里的生活已变得越来越难。

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Ameni Ben Ammar和她母亲（CBC)

她说：“我无法适应那里的变化，特别是宗教对社会、对她工作的企业，甚至对她自己家庭的影响越来越大”。

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她的父亲是一位无神论者，母亲是穆斯林信徒，但不愿戴面纱。可看到周围的妇女都戴，她的母亲也不想与众不同。

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阿米尼说，她母亲决定戴上面纱只是她所看到的一个例子，即她的国家已从一个世俗国家转变成一个政教合一的地方，还不时因此发生冲突。

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作为一名无神论者，她强烈支持魁北克政府禁止宗教标识的法案，例如禁止警察、检察官和教师等政府职员戴头巾上班。她说：“国家不应该只属于某种宗教，而应该是中立的”

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清真寺枪击案遇难亲属也支持法案

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在周日抗议活动中发言的有两个人是2017年魁北克城清真寺枪击案的幸存者。他们称21号法案是“种族主义”和“伊斯兰恐惧症”的表现。

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但他们的观点也不代表被此案伤及到的所有人。一位在枪击案中死去丈夫的女士及姑妈就支持这一法案。这位姑妈名叫博克尔斯（Boukersi），在蒙特利尔地区的一所私立小学教授法语，她不认为21号法案会助长伊斯兰恐惧症，相反却有利于阻止“伊斯兰教激进化”。

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博克尔斯甚至担心加拿大也出现像她的祖国阿尔及利亚一样的情况，即戴不戴头巾已不是个人选择，而是受到社会强制。她在1996年伊斯兰叛乱分子与阿尔及利亚军队内战时离开那里。她说，许多有过类似经历的北非人也都支持21号法案。但她也对法案提出了建议，认为应该对教师灵活些，以便为想当教师的穆斯林女性提供更多的可能性，不让她们被边缘化。

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伊朗知名人权活动家Shaparak (Simon Nakonechny/CBC)

上个星期，世界知名的伊朗女性持不同政见者沙加伊加德（Shaparak Shajarizadeh）在麦吉尔大学演讲时，也提到了21号法案。

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这名44岁的伊朗女性抵制戴头巾，在公共场所展示摘掉头巾，并把视频传到社交媒体上。她也因此被三次逮捕，两次关进监狱，成为伊朗妇女抗争的象征。

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根据大赦国际的说法，她在去年经土耳其逃到加拿大后，伊朗政府举行了缺席审判，刑期为20年。

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沙加伊加德现在住在多伦多，但也一直关注21号法案，但她说对禁止宗教标识问题感到有些矛盾。她认为：“政府可以采取比强迫更好的方式。尽管作为一名在穆斯林社区长大的女性，我知道头巾是性别歧视的象征”。

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一位38岁名叫达乌迪的男子听了沙加伊加德的演讲后，称她是“英雄”。他说他支持21号法案： “有人说魁北克这一法案也有强制性，但如果要我在两种强制中做出选择，我会选择魁北克政府”。

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达乌迪移民前是一名化学家，现在蒙特利尔港口工作，他将自己称为“前穆斯林”。他认为本土长大的加拿大人也参加抗议活动， 但他们根本不了解妇女戴头巾的负面影响。

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