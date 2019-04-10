加拿大统计局：合法化把大麻价格推高了 17%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

自从去年 10月17日实行大麻合法化以来，加拿大大麻的整体价格上涨了大约 17%，然而，黑市上的大麻比合法大麻要便宜不少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是加拿大统计局星期三 （4月10日）发布的一份新报告的主要内容，统计局一直在尝试衡量大麻合法化之前和之后，大麻市场发生的变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，要获取黑市大麻销售的准确数据很棘手，因此加拿大统计局一直在尝试使用不同的途径。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

统计局呼吁加拿大人自愿提交关于自己买大麻和用大麻的信息，而且保证不会对他们有任何影响，这些信息将被用于建立数据库。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自合法化以来涨价 17%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局的数据库显示，在合法化之前，加拿大的干大麻平均每克为 6.85加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在合法化之后，大麻的平均价格已跃升至每克 8.04 加元，增幅为 17.3%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

统计局表示，虽然经过了初步筛选，但可能有一定偏差，因为这些信息都是自愿提供的，而且取样的数量有限，尤其是一些小省和地区，没有那么多人愿意提供相关数据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

统计局说，安大略省、魁北克省等大省，向统计局提供信息的人比较多，但其他省份和地区，如努纳武特地区，只有很少的人提交了数据，所以，我们在进行分析时需要谨慎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

合法化后黑市大麻 “降价”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

平均每克 8.04 加元，是合法大麻和非法大麻在合法化后的平均价格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，统计局发现，购买合法大麻的人平均每克要支付 9.99 加元，而从非法渠道购买的人平均每克支付 6.37 加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一个相当大的差距。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

统计发现，在合法化后，黑市上的大麻变得更便宜了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据数据，非法大麻在合法化前平均每克为 6.79 加元，现在每克降至 6.37 加元，。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最昂贵的大麻是政府经营的商店中出售的产品，平均价格为每克 10.73 加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黑市大麻继续猖獗

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府实行大麻合法化的理由之一，是要打击黑市大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，在1,129 名提供了信息的人中，233名加拿大人承认自己仍在购买非法大麻，因为合法大麻的价格太高，有人说在黑市上最便宜的的大麻每克才5.71加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另有 148人说自己仍然从非法渠道购买，因为他们不喜欢合法大麻的质量以及类别。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

新不伦瑞克省大麻涨价 30%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

另外，加拿大不同省份，大麻的涨价幅度并不一样。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在合法化之前，新不伦瑞克省是加拿大大麻最便宜的省份之一，但自合法化以来，大麻价格已经飙升至每克 8.27加元，比合法化前涨价了超过30% 。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

不列颠哥伦比亚 （BC）省的大麻价格在合法化前后变化最少，合法化之前的价格是每克 6.89加元，现在涨到 7.15加元。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

另外，在所有省份中，纽芬兰和拉布拉多省是大麻最贵的省份，平均每克 9.36加元，合法化以后价格增加了近 22%。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with Pete Evans / CBC， Radio Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada