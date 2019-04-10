为原住民服务却因为不是原住民被解雇，BC男子告到法院获赔偿

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不列颠·哥伦比亚省法院的法官星期二做出一项裁决，要求温哥华一个原住民服务机构向“因为不是原住民”而被解雇的一名前职员赔偿3万加元。

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奥拉西奥·瓦莱·托雷斯（Horacio Valle Torres）以前在市中心东区一个为原住民家庭提供服务的机构担任项目经理。但去年夏天，在没有任何解释的情况下遭到解雇。他认为这会使同事们认为他做了什么错事，从而影响自己的声誉，于是告到了法院。而直到法院开庭时，他才知道被解雇的真正原因是“他不是加拿大原住民”。

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根据省最高法院周二公布的判决，温哥华原住民健康协会给出的解雇原因是“不正确”的。法官凯瑟琳·默里（Catherine Murray）认为这违犯了人权法规。除了3万元赔偿金，默里法官还责令该协会支托雷斯两年的工资和带薪假期工资共4.16万元。

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托雷斯1990年从萨尔瓦多移民来到加拿大，并于1996年开始为原住民健康协会工作。主要职责是帮助受到性剥削的青年人。由于资金削减，他在2004年曾被解雇过一次。但2006年又被重新雇佣。从那时起他在协会又工作了12年，现在已经56岁，被解雇前已升任项目经理。

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法官的判决书中说，“从原告的证词中可以清楚地看出，他工作非常努力，并对该中心的工作感到自豪。他也从未被告知工作存在问题。但是在2018年6月1日，他收到了协会首席运营官的一封信。信中告诉他因为要重组，不再需要他的服务了。虽然协会给了他8周的工资作为补偿。但面对被无故辞退，他被压垮了”。

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虽然在法庭上，辩护方给出不同的解释，但都不约而同地承认托雷斯的工作表现“相当不错”。随着法官的盘问，辨方竟说，因为他不是原住民寄宿学校的幸存者。

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默里法官这种解雇理由是“不公平、不诚实和冷酷”的行为。但考虑到这是一个非营利组织， 所以判赔的罚金数额并不高。

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