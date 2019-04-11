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缺眠问题让各种助眠产品大行其道

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 11 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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夜里睡个好觉对在现代化社会生活的许多人来说已经成了奢饰品，而医学界的共识是睡好觉是保持人们身心健康的非常重要因素，好的睡眠还能帮助人们长寿和避免老年痴呆。

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睡眠成奢饰品

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加拿大统计局的研究分析显示，在2007年到2015年期间，加拿大有睡眠困难问题的成年人数量猛增了42%；整体来说加拿大人现在每天的睡眠时间比2005年减少了一个小时。

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随着有睡眠困难问题的加拿大人越来越多，帮助人们改善睡眠的新产品不断问世、其中不少产品的销量很不错。

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市场调研显示，帮助人们睡眠的产品的国际市场一年有3百亿美元的销售额，这其中包括安眠药等药品。

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虽然有睡眠困难问题的人可以服用安眠药来缓解其问题，但由于担心长期服用安眠药会带来的副作用，许多人在寻找替代性产品帮助他们解决睡眠不好的问题。

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商机

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需要就是商机。不少发明者和创业者看准了帮助睡眠产品领域的机会，推出各种各样的帮助睡眠产品。

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比如重力毯子、智能手机应用程序、助眠音乐、录音助眠故事、扩散器、白噪声器、可调节床垫温度的“智能”床、等等。

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左面是 Omar Shahban, 右侧是 Fahd Javed / CBC

加拿大多伦多市居民Fahd Javed 和 Omar Shahban是表兄弟，在看到美国出现一种帮助睡眠的重力毯后，他们觉得这种产品在加拿大也会有不错的销路，而且加拿大还没有重力毯制造商，所以两人在2017年推出了自己的重力毯品牌Gravid。其重力毯的网上售价是160加元，可洗毯罩售价80加元。

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重力毯

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一开始他们还担心这不便宜的售价能为他们带来多少顾客，但产品推出后订单接踵而来，生意越做越好；他们的重力毯在加拿大已经卖出了2万个。

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这对儿表兄弟在加拿大市场获得成功后，发现澳大利亚还没有重力毯制造商，于是在2018年10月份把公司的业务扩展到澳大利亚。

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重力毯的制造商和粉丝们说，重力毯产品由于添加了颗粒、小球等重物，盖在身上有被拥抱的感觉、可以缓解焦虑、帮助进入深度睡眠状态。

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不过，医疗专家们对重力毯等众多帮助人们睡眠的产品是否有效抱有疑问。

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是否有效

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加拿大东安大略儿童医院的Jean-Philippe Chaput医生在过去十年中一直专注研究睡眠问题，他指出到目前为止对助眠产品是否有效的问题几乎没有什么科研报告；他认为帮助睡眠最好的办法是坚持锻炼身体、睡房中不要有电视、睡觉前远离电脑手机等电子产品、养成按时睡觉的习惯，等等。

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床上有这些东西妨碍睡眠 / Pixabay/Noelsch

不过 Jean-Philippe Chaput 医生成为，锻炼身体和养成良好的睡眠习惯是费时费力的，消费者很容易受到号称立时见效的助眠产品的吸引、花不少钱去购买这样的助眠产品。

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加拿大多伦多Gravid重力毯公司两位创立者之一的Fahd Javed承认，购买他们重力毯产品顾客的反应两极化，要么是说效果神奇、助眠效果立竿见影，要么是说没有效果；所以他们公司产品的销售政策是给顾客2个礼拜的试用期，如果不满意可以在14天之内退货并获得全额退款。

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RCI with Dianne Buckner · CBC News

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