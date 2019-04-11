缺托儿设施让不少女性难以上班工作

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加拿大统计局最新公布的数字显示，家里有6岁以下儿童的家长中有三分之一的人表示找托儿设施是困难的事情，每十个家长中就有一个由于难以找到托儿设施而不得不改变上班时间，另有7%的家长不得不减少上班的时间，还有6%的家长不得不推迟返回工作场所上班的时间。

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找托儿实施的困难或者是来自离家距离太远、或者是因为费用太贵、或者是因为托儿服务的质量达不到预期、或者是因为与家长的工作时间冲突。

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加拿大学龄以下儿童中有60%，约140万，使用某种形式的托儿服务，比如幼儿园或家庭亲属的帮助。

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虽然加拿大政府为新生儿家长提供的产假长达18个月，但有25%一岁以下的幼儿被送到幼托服务中心。

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为家里有年幼儿童的工作家庭家长提供咨询服务的专家 Lisa Durante指出，加拿大女性中有75%生育子女，如果不解决托儿设施短缺和费用过高的问题，则会有大量女性无法按照她们的计划返回工作岗位，这对加拿大经济和社会来说都是很大的损失。

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RCI with Brandie Weikle · CBC News

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