维基解密创始人阿桑奇在伦敦被捕

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维基解密创始人阿桑奇星期四被英国警方逮捕。

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有报道说，英国警方是在厄瓜多尔政府取消了对阿桑奇的避难保护之后、应厄瓜多尔驻英国大使馆的邀请进入使馆将阿桑奇带走的。

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今年47岁的阿桑奇从2012年开始就一直在厄瓜多尔在英国首都伦敦的大使馆内避难，以躲避瑞典司法当局因涉嫌强奸罪而开出的国际逮捕令。

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虽然瑞典警方的逮捕令已经过期，但美国政府一直要求英国方面将阿桑奇引渡给美国以接受大量泄漏美国机密文件的司法调查。

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维基解密指责厄瓜多尔政府结束对阿桑奇的政治避难保护是违反国际法的行为。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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