超过1万名加拿大人在不到3年内因阿片类药物丧生

加拿大公共卫生署 (Public Health Agency of Canada )表示,2016 年 1 月至 2018 年 9 月期间,有超过 10,300 名加拿大人因与过量使用阿片类药物有关而丧生。

芬太尼为主要因素

在星期三(4月10日)发布的一份声明中,卫生署表示,仅仅在 2018 年的前 9 个月,就有 3,286 名加拿大人因阿片类药物死亡。

最新出来的数据还表明,在加拿大的这一阿片类药物危机中,芬太尼和其他与芬太尼有关的药物是最 “主要的驱动因素”,在 2018年的前 9 个月内,73% 的阿片类药物死亡事件与芬太尼有关。

BC、阿省、安省最为严重

公共卫生署还说,这场危机继续影响着整个国家,但某些地区,包括 BC省、阿尔伯塔省和安大略省,受到的打击比其他地区要更加严重。

卫生署提供的死亡人数,来自各省和地区验尸官办公室提供的数据。

由于阿片类药物很难与导致死亡的其他一些因素进行区分,如死者使用的其他药物,或死者已经患有的疾病等,统计由阿片类导致的死亡数字需要很长的时间来进行鉴定。

加拿大首席公共卫生官员 Theresa Tam 医生表示,新发布的数据是一个非常 “明确的提醒”, 再次说明了继续遏制这一危机的重要性。

针对最新出来的报告,萨斯喀彻温省的首席卫生官、阿片类药物特别顾问委员会的联合主席 Saqib Shahab 医生说,所有的加拿大人都可能受到这一危机的直接或间接影响。

美国的情况

本星期二(4月9日),美国卫生官员警告医生们,不要突然停止给患有慢性疼痛(如背痛)的患者开阿片类处方止痛药。

美国食品和药物管理局 (The U.S. Food and Drug Administration)表示,将就如何逐步减少使用阿片类止痛药,如奥施康定,Vicodin 和几十种仿制药,提供新的建议。

阿片类药物危机涉及的不仅是合法的止痛药,还涉及海洛因和芬太尼等毒品。

根据美国政府的数据,自1999年以来,与阿片类药物有关的使用过量已经削减了美国人的预期寿命,并造成超过40 万美国人死亡。

2016年,美国食品和药物管理局的姐妹机构 – 美国疾病控制和预防中心 (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention)表示,阿片类药物不应该是治疗慢性疼痛的第一选择,而是应该首先采用其他止痛药,以及非药物的自然治疗方案。

疾病预防控制中心说,实际上医学界早就已经有共识,阿片类药物只应被用来治疗最为严重的长期性疼痛。

然而,从20世纪90年代开始,一些制药商、保险公司和疼痛领域的专家呼吁更广泛地用阿片类药物来治疗一些常见的疼痛疾病,如背痛和关节炎。

加拿大疼痛协会 (The Canadian Pain Society)长期以来一直呼吁加拿大制定一个有关疼痛问题的全国性策略,面对阿片类药物导致的危机,制定这一策略更是迫在眉睫。

(RCI with CBC, CP, AP)

