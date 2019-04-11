应对气候变化：加拿大将修订建筑标准

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洪水、野火、暴风雨… 这些自然灾害在逐年递增，为了应对气候变化，加拿大正在修订建筑标准，加拿大广播公司报道说，更为严格的新建筑标准预计于 2025 年生效。

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报道说，加拿大政府正在修订建筑规则，从道路建设的混凝土混合方式到能够承受更强风暴的屋顶标准，以及帮助房主应对洪水的计划，这些都在加拿大的新建筑标准法规之内。

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加拿大政府估测，如果不升级建筑方式，气候变化给基础设施带来的问题将可在今后10 内给加拿大增加多达 3000 亿加元的开支。

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加拿大政府正在讨论的一些修订包括：

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2020 年推出屋顶应对极端天气事件质量认证的新指南；

对混凝土的混合质量制定新标准，使路面能更好应对洪水，新标准预计在 2021 年实施；

今年年底之前定出住房地下室的防洪标准；

2021 年推出能够适应气候变化的的城市雨水系统规定；

2025 年实施新的建筑标准法规，使建筑物的结构设计能应对气候变化。

（RCI with CBC）

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