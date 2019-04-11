捕捞雪蟹季节到，渔民和加工业有纠纷

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捕捞雪蟹的季节到了，今年魁北克省捕捞上来的第一批雪蟹已经抵达 Sept-Îles 港口，但是，部分地区的渔民们和加工业还没有在价格上达成协议。

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加拿大广播公司报道说，捕捞区 16 区的渔民要求每磅价格至少 5.25 加元，但加工厂只愿付每磅 5 加元，16 区将会捕捞到大约 3100 吨螃蟹，与加工厂达成协议至关重要。

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报道说，影响螃蟹价格的因素有几个，如世界市场的需求和汇率。

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魁北克省渔业协会总干事 Jean-Paul Gagné 代表螃蟹加工业，他认为在雪蟹季节的开始，每磅 5 加元的收购价是合理的。

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他说，如果渔民们不接受，我们会遇到很多问题。

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代表渔民的机构表示，今年的市场很好，来自美国和日本的需求很强，希望能够与加工业达成协议，而不是需要通过仲裁来达成强加性协议。

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（RCI with Jean-Louis Bordeleau， Djavan Habel-Thurton / Radio Canada）

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