渔业部专家发现大西洋产卵鲭鱼数量急剧减少

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加拿大渔业与海洋部的科学家对大西洋鲭鱼的存活数量进行了全面评估，结果发现，最具代表性的鲭鱼鱼群中，产卵鲭鱼的数量自2000年以来，已经减少了86%，创下历史新低，情形相当严峻。

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渔业和海洋部刚刚发布了一份评估报告，其中分析产卵鲭鱼大幅减少的主要原因有两个，一是鱼群所处的圣劳伦斯湾海域水温上升，鱼群的食物减少；二是过度捕捞。

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报告的主要作者是渔业部的科学家安德鲁·史密斯（Andrew Smith）。他说，鲭鱼属于近海鱼类，近年来的种群规模一直在下降。例如2017年抽取的2万条鲭鱼样本中，2015年出生的占到75%。鲭鱼的寿命可以达20年，但鱼群中超过7年的已经很少。尤其是能产卵的雌鱼数量也在大幅减少。

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鲭鱼群冬天会到美国新泽西州近海，春天沿大西洋北上，经过新斯科舍省到布雷顿角周围，在圣劳伦斯湾南部产卵。

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加拿大批准的鲭鱼商业捕捞总量在20005年时5.5万吨，2018年将为1万吨。今年美国的配额为9,100吨。预计加拿大渔业部也将在几周内公布2019年鲭鱼捕捞配额。

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渔业部缩减捕捞配额，遇到纽芬兰省渔业联盟的反对。他们说渔业部使用的是过时的科学技术，而且鱼群的产卵海域也在变化。

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