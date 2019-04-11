强制性加班使护士形同人质：魁北克护士本周举行“加班罢工”

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在魁北克省的医院里，护士加班是强制性的。这项政策刚开始实行时是为了应付紧急情况。但是现在强制性加班在魁北克各家医院已经成为常态，令护士们忍无可忍。为了敦促政府做出改变，魁北克省最大的护士工会本星期一组织了一次“加班罢工”，即拒绝在干满八小时以后继续工作。

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工会发言人罗伯特.庞巴（Roberto Bomba）在接受CBC采访时说，护士被要求连当两班的情况很普遍。他举例说，一个半夜12点开始上班的护士，本来应该在早上8点下班，回家送孩子上幼儿园或上学。可是到了下班时间，医院却需要她留下来再上一个白班。她要安排好家里的事，再工作八个小时。下午4点下班后，和家里人一起吃顿饭，稍微休息一下，就又该去上夜班了。

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魁省护士加班有多普遍？魁北克护士协会主席斯泰克-杜塞（Natalie Stake-Doucet）说，有些医院的护士几乎没有一天能准时下班。她们因此觉得自己简直像是被医院绑架了一样。这样的工作强度是很伤人的。在工作不满五年的年轻护士当中已经有人出现了过劳症状。另外，一个精疲力尽的护士很难提供高质量的护理，这对患者也是危险的。

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参加罢工抗议的护士之一马格金斯基（Alex Magdzinski）说，长期加班也会影响家庭生活，因此而婚姻破裂的例子屡见不鲜。

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工会：强制性加班如此普遍是管理不善造成的

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无论护士处于什么状态，患者都不能不管。医院方面也经常用这个理由来要求护士加班。但是工会方面认为，强制性加班成为常态主要是因为管理不善。庞巴说，上一任省政府在过去几年里做了一些错误的决定，削减了十几亿加元的医疗预算。

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魁省护理专业人员工会主席南希.贝达（Nancy Bédard）则说，普遍实行强制性加班的原因之一是过去几年中的医疗机构合并造成管理人员减少。“结果是排班的时候乱排一气，到最后一分钟发现缺人。”

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省卫生部长：将在任期内取消强制性加班

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魁北克省护士对强制性加班的不满由来已久。目前执政的魁北克未来联盟在去年省选中提出的竞选承诺之一就是取消护士强制性加班。但是几个月过去了，护士们没有感到任何变化。

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省卫生部长麦卡恩（Danielle McCann）在回应护士罢工时承认，这个问题已经对该省护士行业产生了影响。过去四年中，平均每年都有一千名护士离职。她们当中有些人虽然没有找到新工作，但是对强制性加班的反感使她们不愿回到老本行。

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魁北克省在本年度财政预算中拨出两亿加元用来增加护士人手。麦卡恩说，她相信医院不靠强制性加班也能正常运转。她向护士们保证，一定会尽快减少强制加班，并在本届政府任期内取消强制加班政策。

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护士工作时间过长的问题也存在于加拿大其他省份

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根据加拿大护士联合会的统计，在2016年，全国各地护士的加班时间加起来相当于11000个全职工作岗位。BC省和新斯科舍等省份的护士工会都采取过类似的抗议行动。任教于不列颠哥伦比亚大学护士专业的麦克菲（Maura MacPhee）说，婴儿潮一代退休可能会加剧这个问题。更多老护士退出造成新手的比例升高。另一方面，年轻护士过劳和离职的人数也比过去多。

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新斯科舍省护士工会主席海泽尔顿（Janet Hazelton）说，飞行员和卡车司机的工作时间都有法律限制，护士的工作时间也应该立法限制。曾有属于他的工会的护士不得不连续工作二十四个小时。他认为这是不可接受的，没有人应该承受这样的工作强度。

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（RCI with CBC News, The Current, Radio-Canada, Julien McEvoy）

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