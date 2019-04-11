女兵可以梳马尾了：加拿大军队放宽对女兵的着装限制

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大军队自接受女兵以来，一直规定长发必须梳成辫子或发髻。现在，为了吸引更多的年轻女性加入军队，加拿大国防部决定放宽限制，允许女兵梳马尾，但是必须梳在脑后正中，长度不得超过腋窝。另外，穿礼服时仍然禁止扎马尾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周发布的着装规定还允许女兵穿平跟鞋并自行决定穿裙装时是否穿长筒丝袜。过去的规定是裙装必须和高跟鞋及长筒丝袜配套。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总参谋长文斯（Jonathan Vance）2016年上任时曾表示，他希望女兵在加拿大军队中的比例十年后能够上升到四分之一。当时这个比率还不到15%。现在三年过去，女兵的比例增加到15.7%。文斯对这个增幅并不满意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马尾禁令的解除仅限于女兵，男兵仍然必须保持短发。不过，加拿大国防部自去年9月开始允许军人留胡子，但长度不得超过2公分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP，Lee Berthiaume）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada