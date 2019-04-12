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周末网络广播（2019年4月12-14日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 12 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的吴薇、亚明和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live; 加广出品的加拿大新闻移动App已经可以在谷歌和苹果应用商店下载。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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BC省的土地拥有者透明法案是否能有效打击逃税和洗钱？

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(Malcolm Hasman/Radio-Canada)

BC省政府上个星期提交了一项“土地拥有者透明法”草案。该法案如果通过，以公司和信托基金等名义在该省买房的人的身份将被公开，BC省将建立加拿大全国第一个房地产业主公共登记册。调查发现，顶级豪宅当中有差不多一半你不知道房主到底是谁。它们或是属于某个海外信托基金，或是属于国外的公司。吴薇报道

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魁北克政府新的“宗教标识”禁令引发大规模抗议活动

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(Graham Hughes/Canadian Press)

星期天下午，成千上万的抗议者聚集在蒙特利尔市中心，抗议魁北克政府提交给省议会的21号法案。该法案的主要内容是，禁止公职人员在执行公务期间佩戴明显的宗教标识。政府尚未公布新法案中到底都列出了哪些宗教标志是被禁止的，但显然包括犹太人的小帽盔、穆斯林的包头巾、锡克人的缠头布等等。亚明报道

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强制性加班使护士形同人质：魁北克护士本周举行“加班罢工”

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(AFP/Jesus Alcazar)

在魁北克省的医院里，护士加班是强制性的。这项政策刚开始实行时是为了应付紧急情况。但现在强制性加班在魁北克医院已成为常态，令护士们忍无可忍。为了敦促政府做出改变，魁北克省最大的护士工会本星期一组织了一次“加班罢工”，即拒绝在干满八小时以后继续工作。吴薇报道

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能源行业正面临最高失业风险，好消息是跨山输油管有望获准开工

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空中俯瞰跨山输油管线将原油输送到海边港口的油轮上（THE CANADIAN PRESS Jonathan Hayward）

加拿大石油工业劳动力市场信息中心（PetroLMI）周一发布的新报告称，2019年加拿大石油和天然气行业的就业岗位将减少1.2万多个。加上与之相关的行业，所需劳动力将减少17万3300人。亚明报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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