加拿大律师要群诉Facebook广告歧视

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加拿大蒙特利尔IMK律师事务所向魁北克省高级法院提出群诉Facebook公司的立案申请，指控Facebook帮助做招工广告和租房广告的公司、企业、房东只对某些人口群体发送广告的歧视性行为。

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如果魁北克省高级法院批准这一法庭诉讼，则Facebook公司会面临全加拿大范围的群体诉讼，任何在2016年4月11日到法庭发布裁决之日受到Facebook歧视性广告行为伤害的加拿大人，不管他们是否感觉到自己受到伤害，都会被涵盖在这一法庭群诉索赔案范围之内。

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上述诉讼立案申请除了提出索赔要求外，还要求法庭命令Facebook公司停止在发送招工、租房广告时针对种族、性别、婚姻状态、年龄、国籍、社会阶层等的歧视性行为。

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IMK律师事务所的这一群诉申请是以魁北克省65岁女士Lyse Beaulieu的名义提出的。Lyse Beaulieu在过去两年中一直在找工作。

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Facebook在回答加拿大广播公司记者的有关问题时表示，Facebook公司不宽容任何歧视性行为。

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IMK律师事务所指出，虽然Facebook在其网页上提醒做广告者其广告不得有歧视性色彩，Facebook代表付费广告投放者向用户发送的广告也确实没有提及年龄或性别，但其依靠算法决定的广告投放目标群体却是有针对性的。比如，如果某一招工广告面向的群体是18岁到45岁之间的人，则55岁的Facebook用户是不会看到这一广告的。

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RCI with Elizabeth Thompson · CBC News

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