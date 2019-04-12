5年来加西能源业公司数量锐减

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到2018年底截止，能源储量丰富的加拿大西部地区2014年以来在能源开采领域的公司企业数量减少了282个，还剩下1334个公司，下降幅度高达17.5%。

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2014年底，世界石油市场价格的暴跌让加拿大西部地区的能源开采行业陷入萧条局面。投资枯竭和石油、天然气开采成本的上升让许多能源开采领域的公司无法继续经营下去；这些经营困难的公司或者是破产、或者是被有实力的大型能源公司收购。

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加拿大能源领域的一位专家Tom Pavic指出，虽然最近石油价格有了回升，但由于加拿大西部油砂矿开采的石油缺乏外运的输油管道，所以投资者还是不愿向加拿大石油工业投资。

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对石油和天然气行业的并购富有经验的律师Stephanie Stimpson指出，不要说外国投资不愿来向加拿大石油能源领域投资，就连手握巨资的加拿大退休基金公司近年来都选择向美国石油业投资而不愿理睬加拿大的石油开采行业。

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