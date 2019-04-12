加拿大邮局发行甜点邮票，纳奈莫夹心糕再次走红

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大邮局宣布将在4月17日发行一套“加拿大甜点”邮票，总发行量为20万张。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这套邮票包含了5种加拿大最流行的本地特色甜点，包括纳奈莫夹心糕（Nanaimo bars）、黄油馅饼（butter tarts），甜馅饼（tarte au sucre）、蓝莓盅和萨斯卡通莓果馅饼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这五种甜点中最有名也是最具加拿大特色的是纳奈莫夹心糕，它这次被印上加拿大邮票必将进一步扩大它的受欢迎程度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纳奈莫夹心糕是五十年代在加拿大不列颠·哥伦比亚省诞生的一种不需要烘焙的酒吧甜点，以温哥华岛上的纳奈莫市命名。这种糕有上下三层：最下面一层是混合了椰茸的酥脆面粉薄底，中间是厚厚的奶油味的黄油，最顶部则是一层巧克力片。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纳奈莫夹心糕后来又延伸出很多品种，包括使用不同类型的面包屑，不同口味的糖衣（例如薄荷，花生酱，椰子，摩卡咖啡）， 以及不同种类的巧克力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纳奈莫镇的镇长莱奥纳多·克罗格（Leonard Krog）高兴地说，他们的小镇和夹心糕都值得让人骄傲。他说：“现在纳奈莫的一个知名品牌因其对拿大的贡献得到了认可”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纳奈莫一位叫乔治·库赖（George Kulai）的餐厅老板对此也感到兴奋。他在自己经营的餐厅还创造了一种别致的夹心糕，使用了椒盐、枫糖浆、培根和辣椒。他说：“这种夹心糕已经成为加拿大人的一部分。对那些曾经在纳奈莫为创造夹心糕做过贡献，和那些使其成为传奇的人来说，加拿大邮局授予了他们一个美妙的荣誉”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大百科全书，纳奈莫夹心糕在2006年曾被评为加拿大最受欢迎的甜点，甚至胜过咖啡酥（Coffee Crisp），河狸尾巴甜油饼（Beaver Tails）和Laura Secord巧克力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大邮政的新闻稿中还说，这次的甜点邮票并不是方方正正的， 而是呈现出甜点的“有趣形状”。10张一本的邮票则是以食谱卡为背景版面，售价为9加元， 现在已开使在网上预售。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada