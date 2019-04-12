联邦最高法院裁决安省可公布支取卫生经费最多的100名医生名单

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星期四，联邦高等法院做出一项裁决，驳回安省医生联合会和其下属两个专业医生协会的上诉，同意省政府公开那些支取医疗保健经费最多的医生名单。

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一场持续了5年多的官司就此告一段落。

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五年前，《多伦多星报》记者特蕾莎·博伊尔（Theresa Boyle）根据信息公开法，要求安大略省卫生厅提供自2008年至2012年全省向政府支取最多医疗经费的100名医生名单。

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省卫生厅提供了一些相关信息，但没有公布医生的名字和他们属于哪些专科。

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博伊尔就此向省政府信息和隐私专员提出投诉。专员审评后下令卫生厅提供全部记录，并说这些数据并不属于个人隐私问题。

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随后，医学协会和医生团体将此事告上法院。但官司一直打到省高等法院，2018年的裁决仍然是允许公布。 这促使医生协会又向联邦最高法院提出上诉。

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最高法院3名法官讨论了他们的上诉书，一致认为医生从公共卫生经费中支取多少钱是属于职业信息， 而不是私人信息。裁决书中写道：“我们认为，在这里，医生个人业务支取总额不等于就是其个人收入的数字，我们有理由认为，医生从政府支取的费用不属于个人信息。

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安大略省卫生厅发言人还没有就联邦最高法院作出的这一裁决发表具体意见，只是说，已开始重视公布医生花销问题。这位发言人说：“卫生厅正在与安大略省医学协会合作，研究未来如何公布医生们的支出费用账单，但现在还处于早期讨论阶段”。

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