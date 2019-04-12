加拿大最高法院(Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

联邦最高法院裁决安省可公布支取卫生经费最多的100名医生名单

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 12 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四，联邦高等法院做出一项裁决，驳回安省医生联合会和其下属两个专业医生协会的上诉，同意省政府公开那些支取医疗保健经费最多的医生名单。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一场持续了5年多的官司就此告一段落。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

五年前，《多伦多星报》记者特蕾莎·博伊尔（Theresa Boyle）根据信息公开法，要求安大略省卫生厅提供自2008年至2012年全省向政府支取最多医疗经费的100名医生名单。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省卫生厅提供了一些相关信息，但没有公布医生的名字和他们属于哪些专科。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省卫生厅长Christine Elliott 说政府已有全面改革医疗保健体系的计划 (Tijana Martin/Canadian Press)

博伊尔就此向省政府信息和隐私专员提出投诉。专员审评后下令卫生厅提供全部记录，并说这些数据并不属于个人隐私问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随后，医学协会和医生团体将此事告上法院。但官司一直打到省高等法院，2018年的裁决仍然是允许公布。 这促使医生协会又向联邦最高法院提出上诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最高法院3名法官讨论了他们的上诉书，一致认为医生从公共卫生经费中支取多少钱是属于职业信息， 而不是私人信息。裁决书中写道：“我们认为，在这里，医生个人业务支取总额不等于就是其个人收入的数字，我们有理由认为，医生从政府支取的费用不属于个人信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省卫生厅发言人还没有就联邦最高法院作出的这一裁决发表具体意见，只是说，已开始重视公布医生花销问题。这位发言人说：“卫生厅正在与安大略省医学协会合作，研究未来如何公布医生们的支出费用账单，但现在还处于早期讨论阶段”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 健康政治社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Débat sur le pour et le contre d'un plus grand contrôle des armes à feu au Canada

RCI | English

Helium shortage concerns science, industry

RCI | Español

Sylvio Bourque: Campeón de pulseo a casi 60 años

العربية | RCI

هل السودان والجزائر ساحة "ربيعٍ عربيٍ" جديد؟ وهل من أملٍ ببزوغ "ربيعٍ" ثانٍ في سوريا؟