“Redmen”冒犯原住民：麦吉尔大学将更改运动队名字

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自从上个世纪20年代末起，加拿大麦吉尔大学的各种男子运动队都以“Redmen”为名。但是这个持续将近一世纪的传统将很快终结。校长弗尔杰（Suzanne Fortier）星期五（4月12日）宣布了更改这个名字的决定。

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声明说，包容和尊重是麦吉尔大学的价值观的一部分。“Redmen”今天被公认是一个对原住民的冒犯性称呼。学校因此决定更改这个名字，并将成立一个委员会来为运动队选择新的名字。

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麦吉尔大学的原住民学生和教职工一直在呼吁改名。学校今天的决定让他们感到高兴。加拿大原住民事务部长贝奈特（Carolyn Bennett）说，这是一个“巨大的胜利”，并认为埃德蒙顿的爱斯基摩（Eskimos）美式足球队应该效仿麦吉尔的榜样。爱斯基摩是过去对因纽特人的蔑称。

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但并不是所有人对为这个决定叫好。一位前麦吉尔美式足球队员说，改名这种事没有任何效果，只不过能显示政治正确，而且又容易，不需要做出任何实质性的改变。

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（RCI with CBC News, Jessica Deer）

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