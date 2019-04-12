加拿大竞争局对贝尔电话公司的营销手段进行调查

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加拿大竞争局是一个负责监督企业遵守加拿大竞争法以及其他市场竞争规则的机构。本星期，该机构在渥太华向法院提出申请，要求调取加拿大电信电视服务投诉委员会的顾客投诉资料，因此被记者发现它几个月来一直在不声不响地对贝尔电话公司的营销手段进行调查。

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CBC曾多次报道电话公司在推销其服务时使用欺骗误导消费者的手段。一些电话公司雇员或前雇员也向记者讲述他们被迫欺骗顾客以完成营销任务的经历。加拿大广播电视与电信委员会因此在去年秋天开始进行调查。现在记者得知，竞争局的调查从去年8月就开始了。

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加拿大竞争局的一位发言人证实说，他们正在调查贝尔电话公司在推销其家用服务时可能的误导和欺骗行为。但是由于调查正在进行，这位发言人没有透露进一步的细节。

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加拿大广播电视与电信委员会的调查报告说，电话公司针对老年人和弱势群体的某些推销手段达到令人无法接受的程度。报告呼吁制定更完善的保护消费者法规。

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（RCI with CBC News）

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