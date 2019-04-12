维基解密创始人Julian Assange (Peter Nicholls/Reuters)

看看维基解密公布的秘密文件中涉及加拿大的有什么

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 12 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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星期四 ，英国警方获准进入厄瓜多尔驻伦敦大使馆，逮捕了已经在那里躲藏7年的维基解密网站创始人朱利安·阿桑奇。 这与他是否会被引渡回美国， 现在还存在是争论。

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维基解密网站公布了大量政府电脑中存储的机密文件，包括在2010年公布的美国政府关于阿富汗和伊拉克战争的绝密文件。因此受到通缉。而维基解密中也涉及到一些加拿大的内容。加拿大广播公司的记者归纳出了一些较重要的。

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照片中为克雷蒂安(Jonathan Hayward/Canadian Press)

加拿大为美国入侵伊拉克提供援助

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维基解密的一份美国外交备忘录显示，2003年时的加拿大总理克雷蒂安在公开场合说不会参加美国领导的伊拉克战争。但几乎就在同一天，一位加拿大高级官员在渥太华会见了美国和英国的外交官，秘密承诺会提供一些支持，例如加拿大的海军和空军可以在战争中期或后期“有限度参加”海上护航，向阿联酋派遣巡逻机和补给飞机等。

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美国外交官随后在给华盛顿发送的简报中写道：“加拿大政府是出于国内政治原因，宣布不参加攻打伊拉克，但他们准备在军事边缘地区尽可能提供帮助”。

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蒙特利尔地铁和美国大使馆炸弹阴谋

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2004年底美国一份秘密外交电报显示，加拿大皇家骑警收到了一封匿名信，其中说，蒙特利尔地铁系统和美国驻加拿大大使馆将遭到炸弹袭击。发信者是基地恐怖组织本·拉登的人。他称听到有人计划2004年12月15日对蒙特利尔地铁，2005年1月10日对美国驻加拿大使馆实施爆炸行动。信件用法语写成，寄到了皇家骑警在蒙特利尔的总部，其中还提到了具体实施者的姓名和手机号码。

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这封信在2004年11月29日寄出。虽然加拿大皇家骑警会时不时收到类似信件，怀疑其“可信性”，但美国大使馆官员说，这封信中少见地特别提到美国大使馆。因此加拿大境内的美国政府机构都加强了安全保卫。

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政府要采取措施遏制油砂矿

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维基解密发布的一条电报显示，联邦政府环境部长对美国大使说，如果加拿大的油砂矿开采会影响加拿大在环保方面的声誉，他就准备实施更严厉的限制措施。当时的环境部长普伦蒂斯（Jim Prentice）指出，如果油砂开采行业自己没有采取有效措施，省政府也没有制定更严格的规定，那他就会建议联邦政府立法，加强对油砂矿运作的环保要求。

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利比亚前领导人Moammar Gadhafi (Reuters)

利比亚威胁要将加拿大一家石油公司收归其国有

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维基解密中提到，利比亚政府在与加拿大政府发生不快时，曾威胁说要把Petro-Canada石油公司在北非国家的业务收归其国有。

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事情的起因是，利比亚的独裁者卡扎菲2009年出访期间9月份要在加拿大纽芬兰省降落加油，他希望加拿大能像欢迎一位英雄人物一样接待他。但加拿大却抨击他是制造洛克比空难的凶手。这使他生气取消了在加拿大停留的计划，还发出威胁说， 如果加拿大不向他道歉，那他就把加拿大在北非运作的石油公司收归国有。

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卡扎菲在2011年内战期间被打死，结束了他长达四十年对利比亚的统治。

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加拿大希望效仿美国在处理人质问题方面的政策

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维基解密透露的一条美国外交电报显示：2008年下半年，曾发生5名加拿大人在外国被绑架，成为人质的事件。加拿大政府希望寻求美国的帮助，制定一项全国性的应对人质问题政策，并希望能够“尽可能”地与美国政策靠拢。

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2009年1月初，加拿大外交部的一位负责应对恐怖主义的资深政策顾问要求到访华盛顿。以了解美国在应对人质问题方面的政策，以便制定加拿大自己的政策。这位顾问还说，“加拿大将寻求尽可能与美国政策相协调”。

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加拿大前总理Haper (Chris Wattie/Reuters)

加拿大总理对北极的主权喊话不用太当真

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维基解密电报称，美国官员认为加拿大前总理哈珀关于北极主权的言论不必太认真， 那只不过是为赢得选票的方式。即使承诺了一些事，也很少落实。例如加强对西北航道的监视。

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维基解密涉及加拿大的内容还有诸如美国政府看重保守党执政时期的外长约翰·贝尔德， 称他是“年轻有为、雄心勃勃、应能成为保守党未来的最高领导人”。对贝尔德的分析和评价长达9页。

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2006年一名患有精神疾病的加拿大人伊斯梅尔在阿富汗被美军逮捕，关进了军事监狱。因为那个人的祖籍国是埃及，所以美军拿不定主意是将他送回加拿大，还是送回埃及。 结果一直关押了18个月。当时关押的还有另一名加拿大人- 10几岁的卡达尔。后来他被转到关塔纳摩监狱关了11年，出狱后回到加拿大。伊斯梅尔最后去了哪里政府没有公布。收听

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