(CP/Lars Hagberg)

加拿大正在考虑修改建筑标准和法规以应对极端天气

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 13 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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一份写给加拿大基建部副部长、被CBC记者通过信息公开法查到的报告显示，加拿大正在考虑修改建筑标准和相关法规，以应对越来越频繁的极端天气。这些标准不仅涉及到机场和高速公路等基础设施，也涉及到民房，例如混凝土配比，地下室的防洪标准和屋顶的牢固程度。

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CBC记者Chris Arsenault报道说，这份报告中提到的新规定，有些已经近在眼前，有些还在筹划当中。地下室防洪标准今年年底就可以决定，关于屋顶牢固程度的新指南计划在明年出台。但是关于房屋结构设计的新规定则要等到2025年。

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报告说，如果不改变建筑方式，气候变化导致的基础设施问题在今后十年中给加拿大造成的经济损失可能高达3千亿加元。

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房主不用等到新标准出台就可以自己动手

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气候变化专家和环保房屋建筑业认为修改建筑标准是迈出正确的一步，只是太慢了点。因为极端天气近年来越来越频繁，加拿大已经在承受建筑标准跟不上的苦果。

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(THE CANADIAN PRESS)

滑铁卢大学气候适应研究中心的穆德拉克（Natalia Moudrak）在接受CBC采访时说，对大部分人来说，水灾是最大的威胁。普通房主不必等到建筑标准改变就可以自己动手，采取一些简单的措施来保护自己的房子。例如，如果家里有给地下室排水的水泵的话，不妨再装一个备用发电机。因为洪灾经常导致断电，结果是在你最需要水泵的时候没法使用它。

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加拿大住房建造协会发言人弗斯特（David Foster）则建议房主安装一个防止污水倒灌的阀门。安装的费用大约是3000加元。如果想到去年的多伦多洪灾给受灾房主造成的损失是平均每户43000加元，这笔支出还是值得的。更何况有些城市提供防洪补贴。不过穆德拉克说，大部分房主不知道这笔补贴的存在。在多伦多，只有6%的房主利用了市政府的防洪补贴。

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灾害预防研究所（ICLR）介绍防倒灌阀门的视频：

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建筑业对政府修改相关标准和法规的计划表示欢迎，同时也担心这会带来更多的审批手续和更高的建筑成本。弗斯特说，有些简单的改变，建筑公司很容易接受。例如在新建住宅中一律安装防污水倒灌的阀门（费用大约为400加元），修改用来固定屋顶瓦板的扣件以增加抵抗强风的能力等等。但是更大的改变，面对不同气候变化影响的每个地区恐怕还需要更仔细的规划。

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建筑师：提高建筑标准带来的造价升高可以在未来使用中收回

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建造更能抗衡极端天气、碳排放更低的房屋，成本确实更高，但是能降低后来的费用。最明显的例子就是三层窗。据非营利组织“加拿大绿色房屋委员会”介绍，建造一栋零排放房子的成本比普通房屋平均高出8%。但是在接下来的二十五年中，这笔多付的成本会在暖气、冷气和房屋维修中赚回来。

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（RCI with CBC News， Chris Arsennault）

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