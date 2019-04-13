亚马逊智能音箱从新闻简报延伸为长篇新闻，甚至是广播式的不间断新闻

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亚马逊智能语音助理Alexa现在通常只按照你的要求给你简要的新闻摘要，但亚马逊正在美国推出智能音箱专题节目，提供来自彭博、CNBC、美国有线电视新闻网、福克斯新闻、NPR的长篇新闻。当你在听取最热门的简报时可以要求详细信息，延伸成无限的新闻广播节目。

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你需要语音提示亚马逊智能音箱，“告诉我新闻”或“播放该新闻”，你就会从所有音频新闻供应商那里得到详细的音频新闻。

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北美公共广播，NPR网络近日向其成员站发送邮件称，由于NPR和亚马逊之间的新伙伴关系，新的亚马逊智能音箱车主不仅会听到每小时的新闻广播，还会在此之后立即听到来自会员站和NPR的最佳和最新内容流的连续收听体验。

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智能音箱重新定义了家庭中的“收音机”这个已经慢慢被人们忘记的名字。2008年，只有6%的18-34岁的美国人说他们家里没有收音机。2018年，这个数字是50%。

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在数字环境中找到一种方法来鼓励类似收音机的习惯是公共电台面临的最大挑战之一。如果添加了长时段滚动新闻，许多新的智能音箱所有者将被引入类似收音机的消费领域。

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如果语音成为一个越来越占主导地位的数字交互界面，那么它可能会对信息和内容的消费方式产生非常深远的影响。 英国广播公司语音和人工智能执行编辑穆克尔·德维昌德

目前至少21%的美国人拥有声控智能音箱，亚马逊的Echo是最受欢迎的，而谷歌、苹果和其他科技公司也生产这种设备。2017年，只有7%的美国人拥有智能音箱。

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用户除了询问食谱，也常常向智能音箱询问新闻。这个简单的请求也有可能挑战无线电广播的根基。改变无线电广播的单向播报模式，把广播变成对话，改变人们听到的故事，创造个性化的信息流。

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新闻媒体现在竞相在新智能音箱平台上寻找新位置。英国广播公司语音和人工智能执行编辑穆克尔·德维昌德说:“如果语音成为一个越来越占主导地位的数字交互界面，那么它可能会对信息和内容的消费方式产生非常深远的影响。”

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在智能音箱的竞争中，用户需求是市场的终极推动力，又一次广播模式试图借着“智能音箱”的回归。

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