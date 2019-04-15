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商店：自带购物袋会加重行窃问题

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 15 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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最近几年媒体大量报道了海洋鱼类和动物由于吞进塑料包装物品而死亡、海滩上堆满塑料垃圾、大洋中出现巨大塑料垃圾漂浮岛屿、陆地上的垃圾堆放场满是无法自然降解的塑料袋和塑料包装的问题，报道中引用的图片可以说是触目惊心，引起了越来越多民众的关切。

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购物袋

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随着环境保护意识越来越被社会大众所接受，加拿大许多城市通过法规禁止使用一次性购物塑料袋，顾客带着自己的购物袋进入商场、超市购物普遍化，而零售商店却为此感到头疼，因为盗窃问题明显严重起来。

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加拿大零售商店安全问题咨询专家、曾经在沃尔玛加拿大分公司负责防盗和风险控制问题的公司副总裁Stephen O’Keefe指出，在顾客不带自己的购物袋进商场购物时，可能整个购物中心里会有两、三个看起来像偷东西的人，但现在零售商店店主和商场保安们看着来来往往拿着购物袋的顾客，觉得他们中30%到40%的人都像是有偷盗嫌疑的人。

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草木皆兵

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这虽然听起来有点草木皆兵，但零售商店对顾客自带购物袋进商店购物感到紧张和担忧却是不争的事实。

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加拿大新斯科舍省Debert地区食品超市Masstown Market的老板Laurie Jennings近来的焦虑程度就明显升高。虽然他的超市为顾客提供了购物推车和购物提篮，但仍然有不少顾客有意无意的不使用这些推车和提篮，直接把需要的食品装进自己的购物袋中。有的顾客最后不付钱提着购物袋直接走出店门，这种问题让他头疼。

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新斯科舍省的 Masstown Market 超市 / CBC

Laurie Jennings说他相信99.9%的顾客使用自己的购物袋没有想着最后不付钱就走人，但也有极小部分拿着购物袋来超市的人是想占便宜来的。

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Laurie Jennings指出，他们这样的食品超市利润很薄，每卖出一块钱的货物只有两、三分钱的利润；哪怕只有十块钱的东西被人不付钱拿走，他的超市也要多卖几百块钱的货物才能把损失补回。

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现在Laurie Jennings在自己的超市门口竖起了通知牌，请顾客们使用超市提供的购物推车或购物提篮，并说超市收银员会很高兴地把他们选购的商品装入他们的购物袋。

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损失巨大

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根据代表加拿大全国4万5千个零售商店的加拿大零售理事会的测算，2018年加拿大零售商店由于商店行窃而损失了50亿加元。

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零售市场专家们指出，对于商店行窃问题带来的经济损失，或者是商店自己吞下利润减少的苦果、或是提高商品售价让大家分担损失、或者是花钱采取一些其他措施防范行窃问题。

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应对措施

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有的商店为了减少行窃问题，采取了不准顾客携带大书包或行李袋进商店购物的措施，有的商店采取了让店员对有行窃嫌疑的顾客贴身紧盯服务的做法，有的则是把摄像头安装在显眼的地方以威慑可能的行窃者，有的商店把出口设置在必须经过收银员的地方等措施。

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加拿大零售商店安全问题咨询专家Stephen O’Keefe认为，准许顾客使用自己的购物袋进商店购物本身虽然不会让更多的人成为小偷在商店行窃，但的确让那些本来就想进商店偷东西的人和偷盗惯犯有了顺手的盗窃工具。

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