加拿大北极地区气温万年来最热

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最近在自然通讯Nature Communications学报上发表的研究报告显示，加拿大北极地区的气温达到过去一万年以来最高的温度。

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科学研究人员对加拿大西北部育空特区Dempster 高速路附近的永冻层土壤样本的研究显示，该地区永冻层土壤现在的温度比过去一万年期间最热的时段要高出差不多两摄氏度。

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该研究报告作者之一的阿尔伯塔大学教授Duane Froese指出，他们在上述研究报告中得出的结论是保守的，实际上加拿大育空地区永冻层出现的可能是十万年以来的最高温度。

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最近几年不断有北极地区加速升温的科学研究报告被发表。联合国上个月发表的北极地区环境报告预测说，到2050年北极地区冬天的气温会比1986年到2005年期间的冬季气温高出3到5摄氏度。

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而上个星期发表的另一北极地区升温问题研究报告的预测是，北极地区的升温会让那里的地貌发生极大的变化，绿色苔原将覆盖北极地表、北极的冬季将变得比较温和。

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