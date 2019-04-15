阿尔伯塔周二省选，近 70万人已经提前投票

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阿尔伯塔省选的竞选已经进入最后一天，星期二，4 月16 日，阿尔伯塔省人将推选出一个新的省政府。

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联邦保守党和省级保守党属于同一 “家族”，在上周的最后冲刺阶段，联邦保守党的领袖安德鲁·希尔 （Andrew Scheer）亲自赶到卡尔加里市，冒着雪花为阿省联合保守党 UCP 的领袖杰森·肯尼 （Jason Kenney）站台加油。

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希尔把阿省的新民主党和联邦自由党放在一起进行抨击，他说，诺特利（Rachel Notley，阿省现任省长）和加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）对于能源领域的态度是一样的。

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近 70 万人提前投票

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提前投票，原来只是那些在投票日之际不能投票的人进行投票，但这次情况大不相同。

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在正式投票日前夕，已经有 696,000 名阿尔伯塔人进行了提前投票，创下了阿省提前投票的新纪录。

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加拿大广播公司报道说，根据阿尔伯塔省选举局的数据，这个数字几乎是 2015 年选举提前投票人数的 3 倍。

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在 2015 年省选时，有 235,000 人进行了提前投票。

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2008 年，提前投票的人数大约为 64,000人。

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阿尔伯塔省选举局的传媒主任帕梅拉·伦威克（Pamela Renwick）说，这个数字绝对是历史性的，很惊人，我们都非常高兴。

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提前投票更方便

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对于为什么这次有这么多的选民提前投票，伦威克认为因素很多，但她相信提前投票的便利性导致更多的人选择提前投票。

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今年的提前投票，选民第一次可以在省内的任何一个提前投票站投票，只要出示自己的选票注册卡，出示身份证件就行了。

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另外，今年阿尔伯塔省增加了提前投票站的数量，选民可以在 268 个不同地点进行提前投票，而 2015 年只有 161 个提前投票点。

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正式投票日去指定投票站

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与提前投票不同，在正式选举日之际，阿尔伯塔的选民需要到根据其住址所指定的投票站投票，而不是想去哪里就去哪里。

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阿尔伯塔省有注册选民大约 260 万人。

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悬念不多

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阿尔伯塔省 2019 年省选的悬念不多，而且可以说是几乎没有悬念。

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根据加拿大广播公司 CBC 的民意调查跟踪器，在4月15日省选前的最后一天，阿尔伯塔省 UCP 的受支持率为 47.5% ，有 99% 的机率当选，现执政党省 NDP 的受支持率为 38.2%， 省自由党的受支持率仅仅 2.2%。

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（RCI with CBC， Radio Canada）

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