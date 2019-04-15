多伦多 “环保消费” 沙龙越来越受欢迎

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Buy Good Feel Good 是多伦多市的一个提倡环保消费、绿色消费的小型展会，在刚刚过去的这个周末，有近 6000 人参加了这个活动。

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Good Good Feel Good 的创始人 Rafik Ryad 说，展会今年是第六届，规模不断扩大，开始时有15 家展商，现在有超过 150 家。

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Rafik Ryad 接着说，展会的理念是主张公平贸易，推销在注重环保条件下生产的产品，力促 “慢速时尚” 概念，减少浪费，挑战当前消费者过度购买的习惯。

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Natalie Best 是一家参展商，已经连续四年参加这一展会，她说，这些年来，已经看到消费者的习惯在慢慢变化。

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她说，人们现在开始更认真地考虑自己到底是否确实需要那么的东西，争取减少消费。

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一位参观者表示，环保消费是个很好的理念，大家在选择商品时，应该选择那些在生产过程中注重环境，减少污染的商品，而不是只看价格。

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（RCI with Charlotte Mondoux-Fournier/ Radio Canada）

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