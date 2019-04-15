加拿大扩大对委内瑞拉的制裁

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）发表声明，宣布加拿大扩大对委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro）政府的制裁，在制裁名单上又新加了 43 人。

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声明说，制裁涉及马杜罗政权的高级官员、地方长官和直接参与破坏民主体制活动的人。

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在此之前，加拿大的制裁名单上已经有另外 70 人。

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弗里兰星期一（4月15日）在智利圣地亚哥参加利马集团（ Lima Group）的一个会议，这个地区性集团支持委内瑞拉反对派领导人Juan Guaido在新一轮选举之前担任临时总统。

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恶性通货膨胀、食品和药品短缺以及政治危机导致 300 多万委内瑞拉人逃离家园。

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加拿大外长弗里兰在声明中说，马杜罗独裁统治必须对这场危机负责，对剥夺了委内瑞拉人最基本的权利和需求负责。

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尽管包括美国在内的大多数西方国家承认 Juan Guaido 为临时总统，但俄罗斯、中国和古巴都支持马杜罗。

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（RCI with CBC）

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