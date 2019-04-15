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法国巴黎圣母院星期一（4月15日）晚突然起火。大火吞没了整栋教堂，很快使尖塔和屋顶倒塌。现场烟尘滚滚。没有人受伤。警方初步判断火灾由事故引起。

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巴黎圣母院自1163 年开始修建，历时将近一个世纪才完工。它是联合国文化遗产，法国哥特式教堂的典范，游人最多的欧洲名胜。法国文豪雨果以它为场景写出了《巴黎圣母院》。星期一晚上，无数市民目瞪口呆地看着这座巴黎地标建筑被浓烟烈火吞没。整个巴黎都能看见火光。

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巴黎市长伊达尔戈说，火灾的情景让无数人流下眼泪。巴黎圣母院不仅是宗教象征，也是人类文化遗产的重要部分。没有人走进圣母院后能够无动于衷。

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法国总统马克龙取消了原定的电视讲话赶到现场。他说，巴黎圣母院是法国人的一部分，他和所有国民一样感到心痛。

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巴黎圣母院位于塞纳河西堤岛，周围多是历史建筑。目前整个岛都已疏散。

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（RCI with CBC News, Thomson Reuters）

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