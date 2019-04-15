BC省内陆小城Penticton发生枪击案，4人丧生

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一上午在BC省内陆小城彭蒂克顿（Penticton）的三个不同地点发生枪击事件，造成4人丧生。在一名男性嫌疑人被逮捕后，警方仍要求所有市民留在室内，显示安全威胁仍未完全解除。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位在事发地点附近上班的雇员告诉CBC记者说，她听到四、五声枪响，几分钟后警车赶到，控制了这个区域。她走到外面，刚看到一个男子躺在他的前院草地上，就被警察要求回到屋内。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

彭蒂克顿位于BC省南部内陆的Okanagan河谷，人口将近三万四千。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方要求市民不要靠近的市区南起Eckhardt Avenue，北起 Lakeshore Drive，东起Main Street，西起Power Street。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada